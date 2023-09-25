KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kalktı

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni bir Kur Korumalı Mevduat (KKM) adımı geldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’ndan (TCMB) yeni bir Kur Korumalı Mevduat (KKM) adımı geldi.

Buna göre TCMB, Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

KKM’de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi ise TCMB’nin son toplantısında 500 baz puan artışla yüzde 30’a yükseltilmişti.

Böylece, bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

FARKIN TAMAMINI BANKA KARŞILAYACAK

Yapılan değişiklikle standart TL mevduat desteklenirken, KKM’ye verilen faiz cazip olmayacak.

Merkez Bankası’nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.

TCMB, Türk lirası mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.

Eylül ayında ise TL’ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5’e yükseltilmişti. Ayrıca, TL’ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

Öte yandan, kredi akışını rahatlatmak amacıyla, ihracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkarılmıştı.

ERKAN: TL VARLIKLARA TALEBİ ARTIRACAĞIZ

Öte yandan, bu adımın duyurulduğu anlarda İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı Açılış Konuşmasında konuşan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, şunları söyledi:

* 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

* Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının artırılmasını hedeflemektedir.

* Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.

* Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız. (SÖZCÜ, AA)