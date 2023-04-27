KKM’ye hücum

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına olan ilgi, Mayıs ortasındaki seçimlerden sonra dövizde yükseliş görüleceği endişesi ve sınırların kaldırılmasının ardından iki katına çıkan faizlerin etkisiyle son haftalarda keskin artış kaydetti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 14 Nisan itibarıyla 102.3 milyar dolara ulaşan KKM hesapları toplam 531 milyar dolar büyüklükteki döviz ve TL mevduatın artık önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Bayramdan önceki iki haftada oluşan yoğun taleple KKM hesaplarının büyüklüğü 10 milyar dolar artarken bu dönemde KKM’de aylık getiri TL bazında iki katına çıkarak %20’yi aştı.

BANKACILARDAN ‘DÖVİZ TALEBİ OLUŞABİLİR’ MESAJI

Bireysel hesaplar için asgari vade süresinin üç aydan bir aya indirilmesiyle birlikte KKM’de vade sonunun daha sık geleceğine dikkat çeken bankacılar seçim sonrası her hafta 10 milyar dolar KKM dönüşü yaşanacağına, vadesi dolan KKM hesapları yenilenmez veya TL’ye dönmez ise döviz talebi oluşacağına dikkat çekiyorlar.

Reuters’ın görüştüğü üst düzey bankacıların verdiği bilgilere göre, son dönemde faizlerdeki yükselişin iki nedeni bulunuyor. Bunlardan birincisi artan döviz talebi nedeniyle sektörde yasal düzenleme ile sınırlanan KKM ve TL mevduat faizlerinin serbest bırakılması. İkincisi ise seçim sonrası TL’nin daha çok değer kaybedeceği endişesi.

Aralarında yabancı kurumların da bulunduğu birçok bankacı şu anda yaklaşık 19.5 seviyesinde bulunan dolar/TL’de “adil” değeri 23-25 bandında görüyor.

Mevcut politikalarla dolar/TL’nin kamu tarafından 14 Mayıs’ta yapılacak seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL’nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur. TCMB ise artan döviz talebini sınırlamak için sadece geçen hafta 5.4 milyar dolar rezerv kaybetti.

“SEÇİM SONRASI KALICI YÜKSEK MİKTARDA İTFANIN HER HAFTA YAŞANDIĞINI GÖRECEĞİZ”

Özel sektörden üst düzey bir bankacı, “KKM’de artık çok daha sık vade sonu geldiğinden hesaplar biraz zorlaşacak. Ancak bu bize yeni bir dönem getirecek. İlk etapta her hafta yenilenmesi gereken KKM itfası 10 milyar dolara ulaşacak. Seçim sonrası kalıcı yüksek miktarda itfanın her hafta yaşandığını göreceğiz. Seçimle yenilemeler nasıl etkilenecek ve bu nasıl bir döviz talebi yaratacak izlemek gerekir” dedi.

Bankaların her ay dövizden TL’ye mevduatta dönüşüm hedefi bulunuyor. KKM, TL cinsi mevduat olarak sayıldığından bankaların hedefi yakalamalarına yardımcı oluyor.

Bir aylık vadeli KKM hesaplarına verilen TL faiz %20’nin biraz üzerine çıkarken bankacılar yüksek montanlı işlemlerde getirinin %24’e ulaştığını söylüyor.

VADE SONU ARTIK ÇOK SIK GELECEK

İlk açıldığında kurumlar için altı ve bir yıl vadeli olarak başlayan KKM hesaplarının asgari vadesi bir aya kadar indirildi.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı bu hafta 8 milyar dolar, ertesi hafta 6 milyar dolar, seçim sonrası hafta 11-12 milyar dolar olmak üzere önümüzdeki dönemde her hafta belirgin KKM itfası gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar.

KKM hesaplarının vade sonu tarihleri, özellikle yüklü miktarda itfa olan dönemlerde yakından izleniyor. Son olarak geçen yıl yaz aylarında yüksek miktarda KKM hesabının vadesi dolmuştu. Vadesi dolan KKM’nin yaklaşık üçte bir oranında döviz talebi oluşmuş, %15 oranında TL’ye geçiş görülmüş, geriye kalan %55 ise yenileme ile tamamlanmıştı. Geçen aya kadar cazip getiri sunmadığı gerekçesiyle KKM’ye ilgi azalıyordu.

Bankacılar 14 Mayıs’ta ilk turu gerçekleşecek seçimler sonrası KKM’nin devam edip etmeyeceğinin net olmadığına da dikkat çekiyor. Bu nedenle seçim sonrasında yüksek kalıcı itfa dönemlerini döviz talebi yaratıp yaratmayacağının izleneceğine dikkat çekiyorlar.

KKM faizleri bu dönemde artış gösteren tek faiz değil. İstisna kalan TCMB politika faizi hariç tüm faizler artış trendinde. REUTERS

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