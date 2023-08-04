KKTC ile Türkiye’nin enflasyon hesabında büyük fark

TÜİK'in istatistiklerine yönelik eleştiriler sürerken temmuzda Türkiye ve KKTC'nin enflasyon rakamları arasındaki makasın sürdüğü görüldü. Temmuz ayı tüketici enflasyonu KKTC'de yüzde 72,81, Türkiye'de yüzde 47,83 oldu.

Sozcu.com.tr

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Kamuoyunda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına yönelik eleştiriler sürerken temmuz ayında TÜİK ile KKTC İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamları arasındaki makas da dikkat çekti.

KKTC İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde, bir önceki aya göre yüzde 9,90, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 46,53 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,81 değişim gerçekleşti.

TÜİK ise temmuz ayı enflasyon rakamlarını dün açıklamıştı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 olarak gerçekleşti.

Para birimi olarak Türk lirası kullanan ve piyasada kullanılan pek çok ürünü Türkiye’den temin eden KKTC’de enflasyonun Türkiye’den bu kadar fazla olması, uzun süredir tartışılan TÜİK rakamları ile ilgili soru işaretlerini artırdı.

EĞİTİM VE KÜLTÜR GRUPLARINDA BÜYÜK FARK

İki ülkenin tüketici fiyat endekslerinde gerçekleşen fark, kimi ana harcama gruplarına da yansıdı. İki ülke arasındaki gıda enflasyonu paralel seyretse de eğitim, sağlık ve kültür harcamalarında büyük fark oluştu.

TÜİK'e göre, Türkiye’de temmuzda gıda enflasyonu yüzde 60,72 oldu. KKTC’deki gıda enflasyonu ise yüzde 61,44 olarak gerçekleşti.

KKTC’de diğer ana harcama gruplarına bakıldığında ise eğlence ve kültür yüzde 115,43, eğitim ise 155,68 arttı. Türkiye’de, eğlence ve kültürdeki artış yüzde 45,28, eğitimdeki artış ise yüzde 53,57 oldu.

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