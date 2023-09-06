KKTC yarın 4,5G’ye geçecek

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yarın itibarıyla KKTC halkının 4,5G üzerinden konuşmaya başlayacağını duyurdu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yarın itibarıyla KKTC halkının 4,5G üzerinden konuşmaya başlayacağını belirterek, “KKTC halkının bilişimde çağı yakalaması amacıyla yapılan 4G ve 5G frekans ihalesinde hazineye 1 milyar 250 milyon lira girecek” dedi.

Arıklı, KKTC’de mobil iletişimde 2008’den bu yana 3G frekansının kullanıldığını ifade ederek, “Bazı bürokratik sıkıntılar dolayısıyla 4G’ye geçişi gerçekleştiremedik” diye konuştu.

Yıllardır üzerinde çalışılan ama bir türlü başarılamayan söz konusu ihaleyi gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu belirten Arıklı, söz konusu frekans ihalelerinin ilkini Turkcell’in, ikincisini de Telsim’in kazandığını kaydetti.

5 G’YE DE GEÇİLECEK

Arıklı, şu değerlendirmede bulundu:

“Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinde çağı atlaması için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan Turkcell yarın itibarıyla 4G ve 4,5G’yi kullanmaya başlayacak. Şartnameye göre kasım ayında aynı hizmeti vermesi beklenen Telsim yetkilileri de altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, yakın zamanda 4G, 4,5G hizmeti vermeye başlamak istediklerini bize ilettiler. Biz de bu talebi, Bakanlar Kurulunda ele alabileceğimizi söyledik.”

“İhale kapsamında 5 yıl içinde 5G’ye geçişin gerçekleşmesi gerekiyor.” diyen Arıklı, teknolojide çağın gerisinde kalmamak için gerekli çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi. (AA)