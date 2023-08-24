Klima satışları aşırı sıcakların etkisiyle tavan yaptı

Son 3-4 haftalık dönemde görülen yoğun sıcaklık artışlarının etkisiyle klima satışları tavan yaptı. Ankara Klimacılar, Buzdolapçılar ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli klimaların montaj sürelerinin 15 güne kadar çıktığını belirtti.

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Hava sıcaklarının son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Türkiye genelinde klima ve soğutma ürünlerine talep arttı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı (İSİB) Mehmet Hakkı Şanal, son 3-4 haftalık dönemde görülen yoğun sıcaklık artışlarının etkisiyle klima satışlarının tavan yaptığını söyledi.

Ev tipi klimaların pazardaki büyüme oranın yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu belirten Şanal, “Klima tedariki konusunda bir problem yaşamıyoruz. Yerli üreticilerimiz yeni yatırımlar yapıyorlar, bununla birlikte ithalatçı firmalarımız var. Yeterli sayıda stokumuz bulunuyor” dedi.

Sıcaklık artışlarının yanı sıra Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin de talep artışında önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Şanal, “Başta Adana, Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgesinde, özellikle konteynır şehirlerde ve çadır kentlerde sıcaklık artışları ciddi sıkıntılara sebep olmaya başladı. Klima bazında en yoğun talep artışının gerçekleştiği yerler bu iller oldu” diye konuştu.

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ YÜZDE 8 BÜYÜDÜ

Şanal, Türkiye’deki klima satışlarında yaşanan artışın yanı sıra iklimlendirme sektörünün bu yıl da büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“7 ayda yüzde 8’lik bir büyüme kaydettik. İklimlendirme sektörü olarak, merkezi soğutma sistemleri, yalıtım tesisat malzemeleri satışında bir artış var. Ev tipi klimalar özelinde baktığımızda ise sektörün büyümesinde yüzde 15 civarında ihracatımızda artış gerçekleşti. Bu sene içinde sektör olarak ana hedefimiz minimum yüzde 9’luk bir büyüme.

Geçtiğimiz yıl 6,7 milyar dolarlık iklimlendirme sektörünün genel ihracatı vardı, bu yıl içinde de 7,2 milyar doların üzerinde bir ihracat bekliyoruz. Bireysel klimalar özelinde baktığımızda artışımız ivmeleniyor. Soğutma tarafındaki ihracatımız da artmakta.”

Isıtma tarafında da özellikle Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı sonrasında bu bölgedeki sistemlerin değişmesinden kaynaklı ihracatın biraz gerilediğini anlatan Şanal, bununla birlikte Avrupa tarafında ısı pompalarının revaçta olduğunu dile getirdi.

Şanal, “Artık fosil yakıtları terk ediyoruz. Sektör firmaları olarak ihracatımızın yüzde 60’ı Avrupa’ya. Mevcut pazarımızı kaybetmemek için ısı pompası teknolojisi üretimi noktasında iç pazarımıza yatırım yapmamız gerekmektedir. Halkımızı bu konudaki bilinçlendirmelerimiz devam edecektir” diye konuştu.

‘KLİMA MONTAJ SÜRESİ 15 GÜNE KADAR UZADI’

Ankara Klimacılar, Buzdolapçılar ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli de son dönemde artan sıcaklıkların etkisiyle başkentte de klima satışlarında rekor seviyeye ulaşıldığını söyledi.

Çerkeşli, “2022’de haziran-temmuz aylarında ortalama satışlarımız piyasa araştırmalarına göre 2 bin-2 bin 200’lerde seyrederken 2023’te 3 bin 700 bandına ulaştı. Bu artış, satış sonrası montaj ve servis hizmetlerinde yoğunluğa yol açtı” dedi.

Geçmiş yıllarda klimaların satış sonrası ertesi gün bağlandığını anımsatan Çerkeşli, “İthalatçı firmalar da 2023’ün çok sıcak olacağını düşünemediler. Bir de piyasa şartları, dövizlerin çok yüksek gitmesi hasebiyle ellerinde fazla klima bulundurmadılar. Klima alınırsa da en az 15 günden önce montajı yapılmıyor” diye konuştu.

Çerkeşli, klima kullanımında önemli sorunlardan birisinin de bakım yapılmaması olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Klimalarda soğutma ve ısıtma fark etmeksizin yaz ve kış aylarına göre senede 2 kez bakım olması gerekiyor. Vatandaşlarımız ekonomik şartlardan, bilgi eksikliğinden, bakımın önemini bilmediğinden dolayı yaptırmıyorlar. Bakım yapılmadığı için bunlar çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Cihazlar bakteri üretiyor. Onların bakımının yapılması büyük önem arz ediyor.”

Yazın yapılacak bakımların daha önemli olduğunu vurgulayan Çerkeşli, kullanıcıların klima içindeki filtreyi 15 günde bir temizlemesi gerektiğini bildirdi.

TALEBİ KARŞILAYACAK SERVİS KAPASİTESİ YOK

Klima satıcısı Mahir Atalay da sıcaklık artışlarının etkisiyle talebin arttığını, bu durumun montaj sürecini olumsuz etkilediğini belirterek, “Yeterli ölçüde ürün var ancak piyasada talebi karşılayacak servis kapasitesi bulunmuyor” dedi.

Klimanın günlük ihtiyaçlardan biri haline geldiğini vurgulayan Atalay, “İnsanlarımız şiddetli ihtiyacı olduğu an değil, bütçesi müsait olduğunda klimalarını tedarik etmeli” diye konuştu.

Atalay, yılda en az bir kez klima bakımın yapılması gerektiğini, bunun cihazın ömrünü en az iki yıl uzattığını sözlerine ekledi. (AA)

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