Koç Medical BV, tıbbi cihazlar şirketi Bıçakcılar’ı satın aldı

Koç Medical BV, tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri şirketi Bıçakcılar Global Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'yi bünyesine kattı.

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Koç Topluluğu’nun sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketi Koç Medical BV, Türkiye’nin köklü tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri şirketi Bıçakcılar Global Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ’yi bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Medical BV, tıbbi cihazlar alanında 60 yıldan bu yana faaliyet gösteren Bıçakcılar Global’i satın aldı. Yapılan satın alma ile sağlık teknolojileri alanında ürün yelpazesi çeşitlendirilirken, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve global büyümeye de önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, ürünlerini, hizmetlerini ve iş modellerini çağın gerekliliklerine göre kararlılıkla dönüştürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Sağlık sektöründe köklü geçmişe sahip Koç Topluluğu olarak insanların yaşam kalitesini ve refahını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Ebiçlioğlu şunları kaydetti:

“Bu kapsamda Topluluk şirketlerimizden Koç Yaşa Çok Yaşa’nın da yüzde 100 hisselerine sahip olan Hollanda merkezli Koç Medical BV, tıbbi cihaz üretiminde güçlü bir uzmanlığa sahip Bıçakcılar Global’i bünyesine kattı. Koç Topluluğu olarak sağlık sektöründe böylesine güçlü bir adım atmış olmaktan heyecan duyuyoruz. Yapılan satın alma ile sağlık teknolojileri alanında ürün yelpazesini çeşitlendirilirken, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve global büyümeye de önemli bir katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bıçakcılar Global’in mevcut üretim tesislerinin de önemli katkıları ile global sektörde sahip olduğumuz rolü çok daha etkin kılmayı, ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz.”

Sağlık sektörüne önemli bir katma değer yaratacak bu satın alma sonrasında Bıçakcılar Global’in genel müdürü olarak atanan ve halihazırda Koç Yaşa Medikal AŞ’nin genel müdürlüğü görevini sürdüren İlker Soydan da bu birleşmenin Türkiye’ye ve sağlık sektörüne yeni açılımlar getireceğini, sağlık teknolojileri alanında yapılacak inovatif çalışmalarla ürün ve çözüm yelpazesinin çeşitlendirileceğine inandığını belirtti.

Soydan, “Sahip olduğumuz güçlü AR-GE altyapısı ve Koç Holding’in bilgi birikimi ile ülkemizi sağlık sektöründe dünyada ön plana çıkaracağımıza inanıyorum.” ifadesini kullandı. (AA)

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