Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?

Kök maaş, en düşük emekli aylığına yapılan artış sonrasında getirilen zamlar olmadan emekli maaşını ham halini ifade etmek için kullanılıyor. Kök maaş hesaplama ise şu şekilde yapılıyor; Temmuz ayından kök maaşa yapılan yüzde 25 zam sonrasında 6 bin 300 TL kök aylığı olan bir emekli 7 bin 875 TL; yani yalnızca 375 TL zam almış oldu.

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Emekli aylığına zam geçtiğimiz haftalarda kök maaşa olacak şekilde yüzde 25 olarak gerçekleştirildi. Yüzde 25'lik emekli zammı, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmıyor. Peki kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor?

KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök maaş, en düşük emekli aylığına yapılan artış sonrasında getirilen zamlar olmadan emekli maaşını ham halini ifade etmek için kullanılıyor.

Buna göre emekli zammı sonrasında kök aylığı 7 bin 500 TL'nin altında kalan SSK ve BAĞKUR emeklisi yine aynı maaşı almaya devam edecek.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli aylıklarıyla ilgili maddede herhangi bir değişiklik yapılmadığı için kök aylığı 7 bin 500 TL’nin altında kalan SSK ve BAĞKUR emeklilerinin yine aynı maaşı almaya devam edecek.

Emeklilerin en çok merak ettikleri ve yanıldıkları konu ise, en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 TL’ye yönelik…

Mart ayında en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldığı için, çoğu emekli, temmuzda yapılacak yüzde 25’lik artışın 7 bin 500 TL’nin üzerine ekleneceğini sanıyor.

Oysa, martta en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılırken kök aylıklara herhangi bir zam yapılmamıştı. Yani emeklilerin kök aylıkları değişmeden, yalnızca 5 bin 500 liraya 2 bin TL’lik Hazine desteği verilip, 7 bin 500 liraya çıkması sağlanmıştı.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Dolayısıyla şu an yapılacak yüzde 25’lik zam, kök aylıklara yapılmış olacak. Yani yüzde 25 artış sonrası kök aylığı 7 bin 500 TL’nin altında olan emekliler, yine 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek.

6 bin 300 TL kök aylığı olan bir emekli ise 7 bin 875 TL; yani yalnızca 375 TL zam almış olacak.

Dolayısıyla halen 7 bin 500 lira emekli aylığı alıp kök aylığı 6 bin liranın altında olan bütün emekliler zamsız kalmış olacak ve 7 bin 500 lira aylığı almaya devam edecek.

En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25’lik artış sonrası 9 bin 876 TL’ye çıkacak.