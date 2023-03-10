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Konteyner konut ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Taşınabilir evlerin (konteyner) ithalatında gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi (İGV) 31 Temmuz'a kadar sıfır olarak uygulanacak.

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Konteyner konut ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Taşınabilir evlerin (konteyner) ithalatında gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi (İGV) 31 Temmuz’a kadar sıfır olarak uygulanacak.

İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, söz konusu ithalata ilişkin tabloya, 31 Temmuz’a kadar bu kapsamdaki ithalatta gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanacağına yönelik bir dip not eklendi.

Aynı gazetede yer alan ve ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, konut amaçlı konteyner ithalatında İGV’nin de sıfır olarak uygulanması hüküm altına alındı. (REUTERS)

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