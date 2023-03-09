Konteyner ve çadırlar için elektrik faturası düzenlenmeyecek

ELDER, konteyner ve çadırlar için elektrik faturası düzenlenmeyeceğini bildirdi.

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Elektrik dağıtım hizmeti veren şirketlerin üye olduğu Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), deprem bölgesinde konteyner ve çadırlara takılan elektrik sayaçlarının, şebekenin takibi ve işletilmesi amacına yönelik olduğunu, depremzedelere herhangi bir faturalandırma yapılmayacağını duyurdu.

ELDER’den yapılan açıklamada, çadır ve konteyner kentlerde elektrik ihtiyacının dağıtım şirketleri tarafından karşılandığı belirtildi.

DERNEK HABERLERİ YALANLADI

Deprem sonrasında elektrik dağıtım şirketlerinin sahada ve arama kurtarma çalışmalarında afetzedelerin yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bazı gazete ve internet sitelerinde Kahramanmaraş’ta depremzedelerin kaldığı çadıra elektrik sayacı takıldığı ve sayaç takılmayan çadırlara elektrik yok iddiası başlığıyla yer alan haberlerde yanıltıcı bilgiler yer aldığından 21 dağıtım şirketinin çatı kuruluşu ELDER olarak açıklama yapma gereği doğmuştur.

Bu noktada önemle belirtmek isteriz ki, haberlere konu edilen çadır ve konteynerlere takılan sayaçlardan ölçülen elektrik tüketimi tamamen elektrik şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına yönelik olup, depremzedelere yönelik herhangi bir faturalandırma yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir.” (AA)

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