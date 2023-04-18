Konut fiyatları bir yılda yüzde 141,5 arttı

Merkez Bankası verilerine göre, ülke genelinde konut fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 141,5 arttı. Ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,9 artan konut fiyatları, şubatta ise aylık bazda yüzde 8,4 yükseldi. Şubatta aylık enflasyon serisi 49. aya yükselmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) 2023 Şubat’a ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023 Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 8,4 artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 141,5 arttı.

Aynı dönemde İzmir’de konut fiyatları yüzde 142,6 ile ülke ortalamasının üzerinde artarken, bu oran Ankara’da yüzde 142,1 ve İstanbul’da yüzde 138,3 oldu.

ZONGULDAK, KARABÜK VE BARTIN ARTIŞTA İLK 3’TE

Şubatta en yüksek artış yüzde 174,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta’da görüldü. Bunu yüzde 166,2 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ve yüzde 163 ile Zonguldak, Karabük ve Bartın izledi.

ÜLKE GENELİNDE ORTALAMA BİR EV 2 MİLYON TL’YE ÇIKTI

Ülke genelinde metrekare fiyatları ocakta 18 bin 682 TL iken şubatta 20 bin 493 TL’ye yükseldi.

Böylece, ülke genelindeki 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı şubatta 2 milyon 49 bin 300 TL’ye ulaştı ve ilk kez 2 milyon TL sınırı aşılmış oldu.

Ayrıntılar geliyor…

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