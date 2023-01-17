Konut fiyatları bir yılda yüzde 174,3 arttı

Merkez Bankası verilerine göre, ülke genelinde konut fiyatları kasım ayında yıllık bazda yüzde 174,3 arttı. Ülke genelinde 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı kasım ayında 1,7 milyon TL'ye dayandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB) 2022 Kasım dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Kasım’da bir önceki aya göre yüzde göre yüzde 3,8 artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre olarak yüzde 174,3 yükseldi.

Bu artış İzmir’de yüzde 176’yı, Ankara’da yüzde 181,6’yı ve İstanbul’da yüzde 186,3’ü buldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ YİNE ANTALYA’DA

TCMB verilerine göre, kasım ayında konut fiyatlarının en çok arttığı iller yüzde 214,5 ile Antalya, Burdur ve Isparta oldu.

Bu artışı 191 ile Adana ve Mersin izledi.

Fiyatların en çok arttığı diğer iller ise yüzde 187,6 ile Aydın, Denizli ve Muğla oldu.

İSTANBUL’DA METREKARE FİYATLARI 26 BİN 904 TL

Ülke genelinde metrekare fiyatları kasım ayı itibarıyla 16 bin 984 TL’ye çıktı.

Böylece, 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı kasım ayında 1 milyon 698 bin 410 TL’ye yükseldi.

Bu tutar ekim ayında 1 milyon 656 bin 300 TL idi.

İstanbul’da ise metrekare başına ortalama fiyat 26 bin 904 TL’ye ulaştı. Yani 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul’daki fiyatı 2,7 milyon TL’ye dayanmış oldu.

İlginizi Çekebilir Ruslar 2022'de Türkiye'de konuta akın etti