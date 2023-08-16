Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 95,9 arttı

TCMB verilerine göre, konut fiyatları 2023 Haziran'da yıllık bazda yüzde 95,9 arttı. 100 metrekarelik bir evin ülke genelindeki ortalama fiyatı 2 milyon 459 bin 800 oldu. Konut fiyatlarındaki artış Şubat 2022'den bu yana ilk kez çift haneye indi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) 2023 Haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38 oranında arttı.

Haziran 2023’te fiyat artışlarının 95,6 olarak gerçekleşmesiyle birlikte Şubat 2022’den bu yana ilk kez çift haneli artış görüldü. Yüksek enflasyon nedeniyle konut fiyatlarında yıllık artış geçen yıl eylülde yüzde 189 ile rekor kırmıştı.

Bir önceki ayda ise ülke genelinde konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,6, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103,6 yükselmişti.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR

Konut fiyatları son bir yılda İstanbul’da yüzde 85,5, İzmir’de yüzde 100, Ankara’da yüzde 106 artış gösterdi. 100 metrekare bir konutun fiyatı ortalama fiyatı Ankara’da 1 milyon 827 bin 500 TL, İzmir’de 2 milyon 870 bin 500 TL, İstanbul’da 3 milyon 722 bin TL oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre, bu şehirlerde sırasıyla yüzde 4,0, 5,6 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi.

ORTALAMA KONUT FİYATI 2,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye genelinde ortalama bir konutun metrekare fiyatı 24 bin 598 TL oldu. Böylece 100 metrekarelik bir konutun fiyatı ortalama 2 milyon 459 bin 800 TL olarak gerçekleşti.

Konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği bölgeler yıllık yüzde 134,7 artışla Zonguldak, Karabük, Bartın, yıllık yüzde 127,5 artışla Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır ve yüzde 117,7 artışla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ oldu.

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