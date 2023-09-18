Konut fiyatları temmuzda yıllık yüzde 94,7 arttı

TCMB verilerine göre, konut fiyatları 2023 Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 94,7 arttı. Böylece yıllık artış hızında gerileme temmuzda sürdü. Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı ise 2,63 milyon TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) 2023 Temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıkladı.

2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 94,7, reel olarak ise yüzde 31,2 oranında arttı.

Konut fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 95,9 oranında artmıştı. Haziranda konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artmıştı. Böylece konut fiyat artış hızı yıllık bazda yavaşlarken aylık bazda arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 82,7, 105,2 ve 97,1 oranlarında artış gösterdi.

ORTALAMA KONUT FİYATI 2,65 MİLYON TL

Türkiye’de ortalama bir konutun metrekare fiyatı 26 bin 537 TL olarak belirlendi. Böylece ülke çapında 100 metrekarelik bir konutun fiyatı 2 milyon 653 bin TL oldu.

100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı Ankara’da 1 milyon 980 bin TL, İstanbul’da 3 milyon 958 bin TL, İzmir’de ise 3 milyon 67 bin TL oldu.

KONUT FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

Konut fiyatlarının en çok arttığı bölge temmuzda Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan bölge oldu. Bu bölgede konut fiyatları yıllık yüzde 130,1 arttı.

Çankırı, Kastamonu, Sinop bölgesinde fiyatlar yüzde 120 artarken Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bölgesinde fiyatlar yüzde 125,1 arttı.