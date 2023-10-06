Konya’da ekmeğe zam

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da 200 gram ekmeğe zam geldi ve fiyatı 7 liraya yükseltildi. Konya’da 2022 yılın Ekim ayında 200 gram ekmek 3,5 liraya satılıyordu.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de A'den Z'ye her ürüne zam gelmeye devam ederken tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da 200 gram ekmeğe zam geldi.

Zam öncesi 6 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liraya yükseltildi.

BİR YILDA YÜZDE 100 ZAM

Fırıncı esnafı zamma gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi.

Kentte 2022 yılının Ekim ayında 3,5 liraya satılan ekmeğe son bir yılda 4 kez zam geldi ve fiyatı 7 liraya yükseldi.

‘ZAM DALGASI DEVAM EDİYOR’

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, ekmek zammına ilişkin iktidara tepki gösterdi. “Seçimlerin ardından zam dalgası devam ediyor” diyen Ekici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İktidar seçimlerin ardından ekonominin şaha kalkacağını söylüyordu ama şaha kalkan tek şey zamlar oldu. Hergün gelen zamlar vatandaşa nefes aldırmıyor. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'mızda ekmeğe yine zam geldi ve fiyatı 7 liraya yükseldi. İktidar dar gelirlinin ekmeğini de elinden almak istiyor. 4 kişilik bir ailenin günde 10 ekmek yediğini düşünürsek sadece ekmeğe 2 bin 1000 lira para ödemek zorunda kalacaklar.

Son bir yılda baktığınız zaman ekmeğe yüzde 100 zam yapılmış. İktidar güdümündeki TÜİK'e göre enflasyon yüzde 61… Ülkedeki enflasyonu sadece ekmek üzerinden hesapladığınız zaman bile TÜİK'in rakamlarının ne kadar gerçek dışı olduğu ortaya çıkıyor.”

İlginizi Çekebilir Çiğ süte dört kentte zam