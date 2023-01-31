Kredi kartı ile yapılan ödemeler 2022’de yüzde 110 arttı

Enflasyon ve eriyen maaşlar kredi kartı ödemelerini patlattı. 2020'den 2021'e yüzde 47 artan kredi kartıyla ödeme tutarı, 2021'den 2022'ye kadar geçen bir yılda ise yüzde 110 arttı. Kredi kartından çekilen nakit işlemlerinde de önemli artışlar görüldü.

Sozcu.com.tr

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Kartlı ödemeler 2022’de önceki yıla göre yüzde 117 artışla 3 trilyon 708 milyar TL’ye ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2022’de kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 110 artarak 2 trilyon 954 milyar TL’ye ulaştı.

2021’de ise kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 47 artışla 1 trilyon 406 milyar TL'ye çıkmıştı. Yüksek enflasyon ve günden güne eriyen maaşların etkisiyle kredi kartıyla yapılan ödemelerde büyük artış görülmüş oldu. Bunda, kredi kartı faizlerinin yüzde 1,36 ile düşük olması da etkili oldu. 2023 güncel akdi faiz oranı aylık yüzde 1,36 iken güncel gecikme faiz oranı aylık yüzde 1,66 olarak uygulanıyor.

Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yıllık yüzde 146 artarak 688,5 milyar TL’ye çıktı.

Ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme tutarı da yüzde 149 artarak 66,2 milyar TL’ye yükseldi.

Böylece, 2022’deki toplam kartlı ödeme tutarı 2021’e göre yüzde 117 büyüyerek 3 trilyon 708 milyar TL’ye erişti.

KREDİ KARTIYLA NAKİT ÇEKİM TUTARI YÜZDE 120 ARTTI

2022’de kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 120 artarak 332,3 milyar TL’ye yükselirken, banka kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 50 artışla 1 trilyon 533 milyar TL’ye ulaştı.

Ön ödemeli kartlar ile yapılan nakit çekim tutarı ise yüzde 102 artışla 37,6 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

99,5 MİLYON ADET KREDİ KARTI BULUNUYOR

Kredi kartı sayısı 2022’de 2021’e göre yüzde 19 artışla 99,5 milyon oldu.

Banka kartı sayısı yüzde 13 artarak 168,9 milyona çıkarken; ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 artarak 71,6 milyona ulaştı.

Böylelikle toplam kart sayısı 2022’de yüzde 17 artarak 340 milyon oldu.

ZİRVE MARKET-GIDA SEKTÖRÜNÜN

Pandeminin bitişi ile birlikte 2022’de hayatın normale dönüşüne paralel, akaryakıt, konaklama ve hava yolu sektörleri hareketlendi.

Bu sektörler önceki yıla göre, kartlı ödemelerde en çok artış gösteren sektörler oldu.

Sıralamada ilk 3’ten sonra yemek ve sigorta sektörleri yer aldı.

Kartlı ödeme tutarı büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise zirveyi 1 trilyon TL ile market-gıda ödemeleri aldı. Bu sektörü, 349,2 milyar TL ile akaryakıt, 306,1 milyar ile giyim ve aksesuar, 278,2 milyar TL ile elektronik eşya, 212,3 milyar TL ile yemek takip etti.

HER 4 TL’LİK KARTLI ÖDEMENİN 1 TL’Sİ İNTERNETTEN

İnternetten kartlı ödemeler 2022 yılında yüzde 126 artarak 1 trilyon 28 milyar TL’ye yükseldi.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 26’ya ulaştı.

2022 yılında kartlarla yapılan temassız ödeme adedi önceki yıla göre yüzde 77 artarak 6,62 milyar adet oldu.

Temassız ödeme tutarı ise önceki yıla göre yüzde 212 arttı, böylece geçen yılın 3 katını geçerek 904 milyar TL oldu. Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde ise her 3 ödemeden 2’si 2022 yılında temassız olarak gerçekleşti.

EN FAZLA KARTLI ÖDEME PAZARTESİ GÜNÜ

2022’de yapılan toplam 3,71 trilyon TL tutarındaki ödemelerin, ödeme yöntemi bazında dağılımını incelediğinde yüzde 42’si yani 1,53 trilyon TL’si mağaza içi temaslı ödeme yöntemiyle gerçekleşti.

Bu ödemelerin yüzde 34’ü yani 1,27 trilyon TL’si ise internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, yüzde 24’ü yani 904 milyar TL’si ise temassız şekilde ödendi.

Yıl içinde en fazla kartlı ödeme gerçekleşen gün pazartesi olurken, saat aralığı ise 15.00-16.00 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA NAKİT KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE ÇEKİLDİ

En fazla kartlı nakit çekim tutarı ise 15,5 milyar TL ile 8 Temmuz’daki Kurban Bayramı arife günü oldu.

Öte yandan internetten en fazla kartlı ödeme de “Muhteşem Cuma” olarak ifade edilen 25 Kasım’da 6,1 milyar TL ile gerçekleşti.

En fazla kartlı ödeme tutarı 20,8 milyar TL ile 30 Aralık’ta, yıl içinde gerçekleşen temassız ödeme rekoru ise 13,6 milyon kartla, 27,6 milyon temassız ödeme ile 31 Aralık’ta meydana geldi. (SOZCU.COM.TR, AA)

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