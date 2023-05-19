Kredi kartı nakit avans kapandı mı, çekiliyor mu?

Bankalar kredi kartlarını nakit avans çekimlerine kapatmasının ardından yaklaşan 2. tur seçimleri etkisiyle Merkez Bankası kararında geri adım attı. Kredi kartı nakit avans çekiminde hiçbir sınırlama uygulanmayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenleme ile TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi. Kararın ardından bankaların kredi kartlarına nakit avans ödemelerini durdurduğu görüldü. Tartışma konusu olan karar sonrasında Merkez Bankası yeni kararını açıkladı.

KREDİ KARTI NAKİT AVANS ÇEKİLİYOR MU?

TCMB’nin 16 Mayıs’ta yaptığı düzenleme sonrasında; müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için, bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verilmişti.

TCMB'nin son düzenlemesi sonrasında bazı bankalar tüketicilerin kredi kartından, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranından daha düşük bir faize sahip olan ve aylık yüzde 1,36 faiz oranıyla ihtiyaçlarını karşıladıkları nakit avans limitlerini kısıtlarken bazı bankalar da bu limitleri tamamen sıfırlamıştı.

Merkez Bankası (TCMB) kararında geri adım attı. Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulamama kararı aldı.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.

Bankalara gönderilen yazıda, “Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” denildi.