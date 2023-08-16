Kredi musluğu kısıldı, TOBB Başkanı’ndan tepki geldi

Seçim sonrasında ticari kredide büyüme hızı iki yılın dibine gerilerken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in de katıldığı toplantıda "Reel sektör firmalarımız son dönemde finansmana erişimde büyük zorluklar yaşıyor." dedi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organize ettiği “TOBB Türkiye Ekonomi Şurası”, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de başladı.

Ekonomide deneyimli isimlerin iş başında olmasının kendilerine moral verdiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temellere kavuşturacağımıza inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Anadolu’yu sürekli dolaşan, firma ve sektörleri devamlı dinleyen birisi olarak öne çıkan birkaç konuyu paylaşmak istediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Reel sektör firmalarımız son dönemde finansmana erişimde büyük zorluklar yaşıyor. Özellikle KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Büyümenin bereketi her kesime yansısın istiyorsak, KOBİ’lerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız.”

“İkincisi, OECD katılık endeksinde İskandinav ülkeleri dahil en katı iş gücü piyasası bizde” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Bundan da herkes muzdarip. Mevzuatımız, daha fazla istihdam sağlayabilecek girişimcileri, adeta bundan caydırır bir halde. Vatandaşlarımızın da daha fazla iş imkanına ulaşmasına, daha çok kazanmasına engel çıkarıyor. İstihdamı cezalandıran değil, ödüllendiren bir yaklaşımla çalışma hayatına bakılmalı.”



‘YATIRIM YERİ SORUNU ÇÖZÜLMELİ’

Yatırımların önünü açabilmek üzere, yatırım yeri sorununun çözülmesini de talep eden Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sanayi yatırımlarının ülke yüzölçümü içindeki payı Almanya’da yüzde 4, İtalya’da yüzde 2,8, OECD ortalaması bile yüzde 2,4. Bizde ise sadece binde 3. Sanayimiz, dünyadaki rakiplerinin onda biri kadar alanda faaliyet gösteriyor, buna rağmen küresel rekabette ayakta kalmayı başarabiliyoruz. Sanayi arazilerinin kapasitesinin en az 2 katına çıkarılmasına ilişkin bir master plan hazırlanmalı, arsa alımı ve bina inşaatına ilişkin finansman çözümleri geliştirilmeli. Böylece sanayicimiz kısıtlı sermayesini daha verimli alanlarda yatırım yaparak değerlendirmeli.”

Hisarcıklıoğlu, İç Anadolu-Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzası planlaması yapılması gerektiğine dikkati çekerek, “Bu yeni sanayi havzasıyla, bir taraftan Marmara’daki yükü azaltabilir, aynı zamanda da yüksek teknoloji yatırımlar için Marmara’da alan açabiliriz.” diye konuştu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel yer aldı.

TİCARİ KREDİDE BÜYÜME HIZI İKİ YILIN DİBİNDE

Seçim öncesinde düşük faizle dağıtılan ticari kredilerde, seçim sonrası hem faiz katlandı hem de kredi büyümesi durma noktasına geldi.

Seçim öncesinde nisan ayında yüzde 50'ye yaklaşan ticari kredi hacminde 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme oranı, 4 Ağustos ile biten haftada yüzde 3,7 ile son iki yılın dibini gördü.

Ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yüzde 30,72 ile Kasım 2018 sonrasındaki yaklaşık 5 yılın zirvesini gördü.

Faizler yükselse de enflasyon oranının altında kalırken, iş dünyası yüksek faizle de olsa kredi bulamamaktan yakınıyor. (AA-SÖZCÜ)

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