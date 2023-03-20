Kremlin: Türkiye’de doğalgaz merkezi zaman gerektiren karmaşık bir proje

Kremlin, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmanın zaman gerektiren karmaşık bir proje olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün gazetecilere verdiği demeçte, Rusya ve Türkiye’nin gaz dağıtım merkezi projesi üzerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamada Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma planının zaman gerektiren karmaşık bir proje olduğu belirtildi.

TASS haber ajansının aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Peskov, “Türkiye doğalgaz merkezi açısından karmaşık durumlar kaçınılmaz. Takip edeceğiz ve Türk ortaklarla işbirliğine devam edeceğiz” dedi.

İKİ ÜLKE DE SICAK BAKIYOR

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa ülkeleri yaptırımlar kapsamında Rus doğalgazının ithalatını keskin biçimde düşürmeye çalışırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma fikrini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki devletin konuya dair çalışacağını duyurmuştu. Ankara bu girişimi memnuniyetle karşılarken İstanbul’da bir aktarma merkezi ve doğalgaz ticaret merkezi oluşturmaya yönelik altyapının önemli bir bölümünün hazır olduğunu bildirdi.

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