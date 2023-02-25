Kripto paralar FED baskısına direnemiyor

Fed’in sıkı para politikasını beklenenden uzun sürdürebileceğine dair öngörüler kripto paralarda satış baskısı getirdi. Bitcoin 23.384 dolara, Ethereum ise 1.600 dolara kadar geri çekildi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Kripto paralara yatırımcı ilgisinin azaldığı bir dönemden geçen Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artırımı yapacağı korkusuyla yeniden düşüşe geçti. 21 Şubat'ta 25.236 doları gören Bitcoin bu seviyeyi kıramadı ve yönünü aşağı çevirdi. 25.000 dolar direncine takılan Bitcoin dün 23.384 dolara kadar düşerken, benzer şekilde Ethereum da 1.600 dolara kadar çekildi. ABD'de hem üretici hem de tüketici enflasyonunun beklentiden yüksek gelmesi, ‘Fed enflasyonla mücadelede geri planda mı kalıyor' endişesini oluşturuyor. Bu bakımdan gelecek dönemde Fed'in daha da şahinleşmesi ve enflasyonu bastırmak için faizi yüzde 6'ya kadar çıkarabileceği beklentisi artıyor. Nitekim Fed yetkilileri de açıklamalarıyla bu beklentiyi destekliyor.

YÜZDE 6'YA ÇIKABİLİR

Son olarak CNBC'de değerlendirmelerde bulunan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da “Fed Başkanı Powell'a saygım büyük, ancak enflasyon konusunda kontrolü biraz kaybettik” ifadelerini kullandı ve Fed'in faiz oranlarını yüzde 6'ya çıkarabileceğini söyledi. Fed politika faizi hali hazırda yüzde 4.50-4.75 seviyesinde. Piyasa faiz oranının maksimum 5.25-5.50 seviyesine kadar çıkabileceğini fiyatlıyordu. Uzmanlar, Bitcoin'in 25 bin doların üzerinde kalması için kuvvetli bir yükseliş yakalaması gerektiğini söylüyor. Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, yükselişin devamlılığının sağlanması için ekstra bir veri veya habere ihtiyaç olduğunu belirtirken, Fed'in kripto paralar konusunda bankaları uyardığını hatırlatarak, “Kripto para birimleriyle ilgili müşterilerin herhangi bir likidite sorununa karşı dikkatli olmaları konusunda yeni bir uyarıda bulunması da dün yaşanan kısmi geri çekilmenin sebebi olarak gösterilebilir” dedi.

ABD ve IMF'den uyarı

Fed, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) yaptıkları ortak açıklama ile kripto varlıklarla ilgili temel likidite risklerine ilişkin bankaları uyardılar. Açıklamada, artan risklerin ışığında kripto varlıkla ilgili kuruluşlardan belirli finansman kaynakları kullanan bankaların likidite risklerini aktif olarak izlemesinin önemli olduğu aktarıldı. Kripto para eylem planını açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF) ise ülkelere Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yasal para birimi statüsü verilmemesini tavsiye etti.