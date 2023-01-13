Kripto sektöründe işten çıkarmalar yayılıyor

Ünlü kripto borsası Crypto.com, bugün yaptığı açıklamada küresel iş gücünün yüzde 20’sini işten çıkaracağını duyurdu. Böylece grup Coinbase, Silvergate ve Genesis gibi şirketlere katıldı.

Sozcu.com.tr

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Dijital varlık borsası Crypto.com, geçen yılki krizin ardından kripto para endüstrisini vuran son kapsamlı işten çıkarmalar kapsamında işgücünün beşte birini işten çıkarma planını açıkladı. Platformun yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağı tahmin ediliyor.

Crypto.com’daki işten çıkarmalar, ABD’de faaliyet gösteren rakibi Coinbase’in “kripto pazarındaki gerilemeyi atlatmak” amacıyla çalışan sayısını 1000 kişi azaltacağını açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

NBA TAKIMLARININ SPONSORU

Grup, kripto piyasasının zirve yaptığı Kasım 2021’de ünlü NBA (ABD Ulusal Basketbol Ligi) takımı LA Lakers takımına ev sahipliği yapan Los Angeles Staples Center’ın isim haklarını satın almıştı. Şirket ayrıca ünlü basketbolcu Lebron James’i de reklam yüzü olarak kullanmıştı.

Crypto.com’un CEO’su Kris Marszalek bugün yaptığı açıklamada, borsanın güçlü bir bilanço ile finansal olarak sağlıklı kaldığında ısrar etti ve işten çıkarmaların “devam eden ekonomik rüzgarlar ve öngörülemeyen endüstri sorunları nedeniyle” yapıldığını söyledi.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAYILIYOR

Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto varlıklar, 2021’de rekor seviyelere çıkarak kripto piyasasına eşi görülmemiş bir ilgi yaratmış, bu tarihten sonra ise çok sert bir şekilde gerilemişti. FTX ve Luna gibi kripto devlerinin çökmesi ise endüstriye olan güveni iyice sarsmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda kripto ağırlıklı işlem yapan platformlar Silvergate ve Genesis’in de dahil olduğu büyük kripto firmaları da FTX çöküşü ve 1,6 trilyon dolarlık piyasa gerileyişinin ardından işten çıkarmalara gitmişti. Bu ayın başlarında, Silvergate işgücünün yüzde 40’ını işten çıkaracağını söylerken, Genesis kendi personelinin yüzde 30’unu işten çıkardı.

Öte yandan Coinbase ve Blockchain.com'un da işten çıkarmalara gideceğini açıklanmıştı. Coinbase 10 Ocak'ta yaklaşık 950 çalışanı işten çıkardığını söylerken, Blockchain.com yaklaşık 110 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

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