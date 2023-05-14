Kriptolar dipten dönüş için işaret arıyor

Düşük likidite ve ABD’deki düzenleyicilerin baskılarıyla karşı karşıya olan kripto paralar dipten dönüş için Fed’den faiz artışlarını durduracağına yönelik kuvvetli işaret arıyor.

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BItcoIn kısa süreliğine 26.000 doların altına düştü ve kasım ayından bu yana en kötü haftayı geride bıraktı. 17 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 25.878 dolara kısa bir süre düştükten sonra yükselişe geçen Bitcon dün en yüksek seviye olan 26.989 doları gördü. Böylece haftalık yüzde 7.5'lik kayıpla 11 Kasım'dan bu yana en kötü haftasını yaşadı. Ethereum ise haftalık yüzde 4'ü bulan kayıpla dün 1.800 doların hemen altında hareket etti.

LİKİDİTE SORUNLARI

Şu anda kripto piyasalarının karşı karşıya olduğu, düşük likidite, ABD'deki düzenleyicilerin sektöre yönelik baskıları dahil olmak üzere bir dizi sorunu var. Ancak yükselişin önündeki en önemli engellerden biri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını durdurmasına dair beklentilerin haziran ayı sonrasına ertelenmiş olması. Fed'in haziran ayında oranları tekrar artırma olasılığı kripto paralardan beklenen rallinin de ertelenmesine yol açıyor.

Bitcoin bu yıl yaklaşık yüzde 59 arttı, ancak düşük likiditenin yukarı ve aşağı hareketleri şiddetlendirmesiyle fiyatlar dalgalı kaldı. Kaiko'nun Araştırma Direktörü Clara Medalie, Bitcoin için “pazar derinliğinde kayda değer bir düşüş” olduğunu söyledi. Pazar derinliği, bir pazarın nispeten büyük alım ve satım emirlerini emme kabiliyetini ifade ediyor.

MAHKEMELER SIKINTI

Bu düşük olduğunda, nispeten küçük alım-satımlar bir varlığın fiyatının önemli ölçüde yukarı veya aşağı hareket etmesine neden olabilir. Kripto sektörü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve ABD hükümetini net kurallar koymamakla suçlayarak ABD düzenleyicileriyle bir savaş içinde. SEC, Mart ayında Amerikan kripto borsası Coinbase'i olası menkul kıymetler yasası ihlalleri konusunda uyardı. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, şirketin SEC ile yıllarca sürecek bir mahkeme savaşına hazırlandığını söyledi.

Kanada'dan çıkacak

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, stabilcoinlerle ilgili yeni yönergeler ve yatırımcılara getirilen sınırlamalar nedeniyle ülkeden çekildiğini Twitter'da duyurdu. Kanada vatandaşı olan Binance CEO'su Changpeng Zhao, borsanın paylaşımı sonrası haberi retweetledi. Şirketten yapılan açıklamada, “Kanada blockchain endüstrisinin geri kalanı için büyük umutlarımız vardı. Ne yazık ki, sabitkoinler ve kripto borsalarına sağlanan yatırımcı limitleri ile ilgili yeni düzenleme, şu anda Kanada pazarını Binance için artık dayanılamaz hale getiriyor” denildi.