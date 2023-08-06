Kriptolar sonbaharı bekleyecek

2023’e kötü bir başlangıç yapan kriptoları yılın ikinci yarısında da zorlu bir süreç bekliyor. Fed’in sonbaharda sıkı para politikasını gevşetmesi durumunda kriptolar hareketlenebilir.

Recep GENEL

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ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantısında aldığı faiz artışı kararı, kripto para birimlerimde geri çekilmelere neden oldu. Son veriler, FED'in yıl sonuna kadar sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendiriyor. 26 Temmuz'da Fed'in bu yıl için son kez faiz artırırken, Başkan Jerome Powell'ın “gerekirse parasal sıkılaştırmaya devam ederiz” açıklaması kripto paralarda yükseliş beklentilerini adeta bozguna uğrattı. Yılın ikinci yarısında yükselişe geçmesi beklenen kripto para Bitcoin, bir yandan ABD ‘Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı soruşturmalar, diğer yandan da büyük merkez bankalarının kemerleri sıkmasıyla 30 bin dolar eşiğini aşamıyor. İkinci en büyük kripto para birimi Ethereum haftalık yüzde 2'lik kayıpla 1.830 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

Kriptolardaki kayıp sınırlı olsa da yükseliş trendinin sonbahara kalabileceği endişeleri giderek öne çıkıyor. Coinmarketcap verilerine göre, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1.2 trilyon dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto paraların piyasa değeri bu yıl 1.5 trilyon dolar seviyelerine yaklaşamadı. Oysa kriptoların piyasa değeri yıl boyunca ralli yaptığı 2021'in Kasım ayında 2.8 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştı. Aynı şekilde 2021'in Kasım ayında 68.789 doları gören Bitcoin bu seviyelere bir daha yaklaşamadı. Ethereum da 4.891 dolar olan tarihi zirvesinden oldukça uzak.

Shiba Inu'da yüzde 18'lik yükseliş

SEC'in açtığı menkul kıymet soruşturmaları büyük kripto paralarda morallerin iyice bozulmasına neden oldu. Kripto para piyasalarının devleri haftayı düşüşle tamamlamasa da altcoinlerde hareketlik de vardı. Geçen hafta Shiba Inu yüzde 18'den fazla yükselirken, ShibaSwap yüzde 24'ten fazla değer kazandı. XDC Network'teki yükseliş ise yüzde 16'yı aştı.