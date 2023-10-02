Küçük işletme iflasları hızla artıyor

Küçük işletme iflasları hızla artıyor. Faiz artışları, sıkı kredi standartları ve yüksek işletme maliyetleri girişimcileri zorluyor. ABD'de 2023'ün ilk 9 ayında küçük işletme iflas başvuruları neredeyse 2022'nin tamamındaki sayıya eşit.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de küçük işletmelerde iflaslar arttı. Faiz artışları bu kez konut piyasasını değil küçük işletmeleri vurmaya başladı.

ABD’de küçük işletme iflas başvurularındaki artış, artarken artan faizlerin, sıkı kredi standartlarının ve yüksek işletme maliyetlerinin girişimcileri zorladığının bir işareti.

Aynı zamanda girişimcilere Covid-19 salgını sırasında yardımcı olan bazı devlet yardım programları da sona ermesi de iflasları tetikledi.

FAİZ ARTIŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırarak enflasyonu yavaşlatma çabaları, büyük şirketlere göre daha düşük kâr marjları ve daha küçük nakit rezervleriyle çalışma eğiliminde olan küçük işletmeler için daha acı verici oldu.

Amerikan İflas Enstitüsü’ne göre bu yıl 28 Eylül’e kadar yaklaşık 1500 küçük işletme iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı neredeyse 2022’nin tamamında görülen sayı kadar oldu.

İflas başvuruları finansal stresin yalnızca tek bir işareti. Diğer yandan küçük işletme kredi temerrütleri Haziran 2022’den bu yana artış gösterdi ve şu anda salgın öncesi ortalamaların üzerinde bulunuyor.

Ayrıca Chicago Üniversitesi’nde misafir hukuk profesörü olan Brook Gotberg, küçük işletme kapanışlarının yüzde 90’ından fazlasının iflas dışında gerçekleştiğini tahmin ediyor. Pek çok küçük işletmenin iflas başvurusuna yetecek kadar borcu olmadığını söyledi.

KÜÇÜK İŞLETMELER DURGUNLUĞU YAŞIYOR

750’den fazla küçük işletmeyi kapsayan bir ankete göre, küçük işletme sahiplerinin güvenini takip eden bir endeks eylülde düştü. Vistage Worldwide tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 52’si ülkenin durgunluğun yaklaşmakta olduğuna veya içinde olduklarına inandığını söyledi.

Ayrıca Goldman Sachs’ın eylül başında 1500’den fazla küçük işletmeyle yaptığı ankete göre, küçük işletmelerin yüzde 73’ü artan faizlerin işlerini olumsuz etkilediğini bildirdi.