Kumpas mağduru albay terfi etti tuğamiral oldu

FETÖ kumpasıyla hapis yatan Tuğamiral Eren Günay “Beni asın ama şerefimi onurumu istiyorum” demişti.

Emin ÖZGÖNÜL

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FETÖ'nün Amirallere Suikast ve Kafes kumpas davalarından tutuklanan ve 5 yıl Hasdal Cezaevi'nde yatan SAT Komandosu Deniz Albay Eren Günay, YAŞ kararı ile tuğamiral oldu. Günay, duruşmalarda “Beni asın ama devleti yıkmakla yargılamayın, şerefimi, onurunu geri istiyorum” diyerek savunma yapmıştı. Günay önce beraat etti sonra TSK'ya döndü önceki gün de terfi etti. Şeref ve onuru Günay'a teslim edilmiş oldu.

SAHTE DELİLLE DAVA

İstanbul Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen silah ve cephanelere ilişkin açılan dava nedeniyle tutuklanan Günay, 1992'de Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu ve 1997'de başladığı SAT kursunu birincilikle bitirdi. Meslek hayatında üç ayrı madalya ve cesaret ödülü aldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Günay hakkında, gizli tanık ifadeleri ve sahte isimli ihbar mektupları delil olarak kullanıldı.