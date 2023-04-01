Kur Korumalı Mevduat hesaplarına vade düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı tebliğ ile TL mevduat hesapları ve altın hesaplarının vadelerinde değişikliğe gidildi. İşte KKM hesaplarında faiz tavanı kaldırıldıktan sonra yapılan iki yeni değişiklik...

Sozcu.com.tr

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Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz tavanının tamamen kaldırılmasının ardından bu hesaplarda iki yeni düzenlemeye daha gidildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ‘Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e göre, TL’ye geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının açılma tarihi 31 Mart 2023’e uzatıldı.

Bu düzenlemeyle vade sınırlamasında da değişikliğe gidildi.

Daha önce 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılırken, yayımlanan kararda “Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir” denildi.

ALTIN HESAPLARINDA DA VADE SINIRLAMASI KALKTI

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer karar da ‘Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ oldu.

Yeni tebliğde, “Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir” ifadeleri yer aldı.

Böylece, önceki düzenlemedeki “Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır” ifadesi değiştirilmiş oldu.

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