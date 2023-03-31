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Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanı kaldırıldı

Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz tavanı tamamen kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanı kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, hazine destekli TL KKM hesaplarında faiz tavanı tamamen kaldırıldı.

Alınan kararda şu ifadeler yer aldı;

*23/2/2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarma Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararın 5’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

*”(1) Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH’lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir.

*Katılım bankalarında açılacak KKH’lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir.

*(2) Mevduat bankalarının KKH’lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

*Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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