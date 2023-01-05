Kur Korumalı Mevduatta sert düşüş

KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar 2022'nin son haftasında sert geriledi. KKM mevduatlarındaki düşüş yılın son haftasında yaklaşık 48 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, Kur Korumalı Mevduatlar (KKM) yılın son haftasında sert geriledi.

BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 463,2 milyar TL’den 1 trilyon 415,3 milyar TL’ye indi. Böylece KKM mevduatlarındaki düşüş yılın son haftasında yaklaşık 48 milyar TL oldu.

Ayrıca bankalardaki toplam mevduat 8 trilyon 787 milyar TL’den 8 trilyon 865 milyar TL’ye geriledi.

Kurdaki yatay seyir ve düşen faizler, KKM’ye olan ilginin azalmasında başrol oynadı. Düşük getiri nedeniyle KKM'den uzaklaşan yatırımcının KKM’ye olan ilgisi azaldı. KKM hacmi 11 Kasım'daki zirveye göre yaklaşık 59,1 milyar TL geriledi.

2023 SONUNA UZATILMIŞTI

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti.

Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabiliyor. Son düzenlemeye göre KKM hesapları 2023 sonuna kadar açılabilecek.

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