Kur Korumalı Mevduatta stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzadı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; döviz mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranı yüzde 25'e yükseltildi. Kur Korumalı Mevduat Hesabına uygulanan stopaj istisnası ise yıl sonuna kadar uzatıldı.

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RESMİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile; Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanacak. Döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranı ise yüzde 25’e yükseltildi.

Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek.

TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

VERGİ AVANTAJI DEVAM EDİYOR

Üretim odaklı ve ihracatı önceleyen para ve maliye politikalarının eş güdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması kapsamında devreye alınan KKM sistemi içerisinde birikimlerini değerlendiren gerçek ve tüzel kişilerin bu hesaplardan elde ettikleri gelirlerine uygulanan yüzde sıfır tevkifat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar sürecek.

Gerçek kişiler, yüzde sıfır tevkifata tabi KKM hesaplarından elde ettikleri gelirleri için beyanname vermiyor. Kurumlar vergisi mükellefleri ise yüzde sıfır tevkifata tabi KKM hesaplarından elde ettikleri gelirleri kurum kazancına dahil ediyor ve KVK geçici 14'üncü maddesinde yer alan istisna düzenlemesi uyarınca kurumlar vergisi ödemiyor.

STOPAJ İNDİRİMİ SÜRÜYOR

Şimşek'in imzaladığı ve Cumhurbaşkanlığı'na sunulan karar ile TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak.