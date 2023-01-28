Kuraklık 2 koldan vurabilir

Düzce’de Türkiye şampiyonasına hazırlanan muaythai milli takım sporcuları ve antrenörleri, kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Hasanlar Barajı çevresinde dün farkındalık antrenmanı gerçekleştirdi.

Erdoğan SÜZER

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, şubattan sonra yağmur yağma ihtimaline dikkat çekerek kendisinin kuraklık beklemediğini belirtirken Merkez Bankası Enflasyon Raporu'ndan kuraklıkla ilgili iki kritik risk uyarısı çıktı. Raporda, geçen yıl dünya genelinde yaşanan gıda sorununun bu yıl tedarik zincirindeki aksaklıkların azalması ve taşıma maliyetlerinin düşmesi sayesinde daha ılımlı bir seyir izleyeceği belirtilirken, “Ancak kuraklık, gıda fiyatları ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Diğer taraftan, Çin'in açılma politikası ve jeopolitik gelişmeler emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır” denildi.

Enflasyon raporunda kuraklığın ülke ekonomisine ve enflasyona yansıyacak ikinci olumsuz etkisinin elektrik enerjisi üretiminde düşüş, enerji ithalatında artış ve cari açıkta yükseliş yönüyle görülebileceği belirtildi. Raporda, “Bu sene içinde devreye alınacak yerli enerji kaynakları enerji ithalatını aşağı yönlü etkileyecek iken, kuraklık nedeniyle hidrolik enerji ile elektrik üretiminde yaşanabilecek düşüş enerji ithalatı üzerinde yukarı yönlü risk

oluşturabilecektir” uyarısı yapıldı.