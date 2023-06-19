Kurbana dolandırıcılar dadandı

Diyanet’in 5 bin 950 lira olarak belirlediği kurban bağışına parası yetmeyen dar gelirlileri hedef alan dolandırıcılar, 3-4 bin liraya kurban bağışı kabul ediyor. Ancak kurbanı kesmeyip vatandaşı dolandırıyor.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, kurban bağışlarına dadanan bazı fırsatçıların normalin yarı fiyatına kurban bağışı kabul edip halkı dolandırdığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağış yapılacak küçükbaş kurban fiyatını 5 bin 950 lira olarak belirlemesine rağmen sahtekarların sahte dernek ve benzeri isimler altında 3-4 bin lira bedelle kurban bağışı kabul ettiğini belirten Çelik, “Bu paralara kurbanlık hayvan yok. Bu dernekler dolandırıcıdır, tokatçıdır. Özellikle düşük fiyatla bağış açıklıyorlar, dar gelirli vatandaş da ucuz diye bunlara para kaptırıyor. Dolandırıcılar aldıkları bağışla kurban kesmiyor, alıp kaçıyor” dedi.

FAHİŞ FİYAT VAR

Başkan Çelik, dolandırıcılığın önlenebilmesi için kurban konusunda birinci derece sorumlu kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ‘taban fiyat' belirlemesi gerektiğini söyledi. Çelik, “En zayıf bir kurbanlık piyasada kaça mal oluyorsa Diyanet bu fiyatı en alt limit olarak ilan etmeli. Sonra da ‘bunun altında fiyatla kurban bağışı toplayan dernek, vakıf kim varsa suç işliyor' diye ilan etmeli. Böyle yaparsa kimse afaki rakamlarla halkı dolandıramaz. Bu ilanları verenler 3-4 bin liraya koyunu, koçu nereden bulacak da kesecek? Tabi ki kesmeyip parayı ceplerine atıyorlar” dedi.

Başkan Çelik, et fiyatlarının aracıların aşırı kâr hırsı yüzünden yüzde 30 oranında fahiş fiyatla satıldığını ileri sürdü. Etten üreticinin de kasabın da çok az para kazanmasına rağmen büyük parayı aracıların elde ettiğini belirten Çelik, Ticaret Bakanlığı'nın aracıları acilen denetim altına alması gerektiğini söyledi.

Çoban sorunu mültecilerle çözülmez

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde halen 300 bin civarında çobanın çalıştığını, her 4 çobandan 1'inin, yani 75 bin çobanın ağırlığı Afganlar olmak üzere mültecilerden oluştuğunu söyledi. Mültecilerin tamamının kayıt dışı çalıştığını, daha iyi iş bulduklarında da hemen şehirlere gittiklerini belirten Çelik, “İŞKUR'un Toplum Yararına Programı'na (TYP) çobanlık da dahil edilmeli, bu program için ayrılan kontenjanın yüzde 25'i çobanlığa tahsis edilmeli. Maaşı İşsizlik Fonu'ndan ödenen bu çobanlar en az 200 baş hayvanı olan işletmelere dağıtılmalı” önerisinde bulundu.

1 milyon çiftçi EYT dışı kaldı

Nihat Çelik, emeklilikte yaşa takılan 4B kapsamındaki çiftçi ve hayvan üreticilerinin 9 bin iş günü şartına takıldıkları için EYT düzenlemesinden yararlandırılmadığını, bu kişilerin sayısının 1 milyon civarında olduğunu söyledi. Çelik, eşitlik gereği 1 milyon üreticinin de kapsama alınmasını istedi.