Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık dana, koç, koyun, keçi fiyatları…

Kurban Bayramı öncesi, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da kurbanlık fiyatlarının ne seviyede olacağı merak konusu oldu. Türkiye Kasaplar Federasyonu kurbanlık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını söyledi. Diyanet İşleri 2023 yılı için Kurban Bayramı vekalet fiyatlarını yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, bütçelerine uygun hayvanı bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu merak ediyor.

VEKALETLE KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yardımcı, küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını söyledi.

Kurban Bayramına sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramında 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.