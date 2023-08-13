Küresel ekonomide Çin korkusu

Çin ekonomisi, deflasyon, emlak sektöründeki kriz ve iklim sorunlarının yarattığı olumsuzluklarla boğuşuyor. Çin'de yaşanan olumsuz gelişmelerin küresel ekonomiyi de etkilemesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emlak piyasasındaki yeni stres ve büyüme görünümünü tehdit eden deflasyon nedeniyle Çin ekonomisinde tehlike çanları çalmaya başladı. Uzmanlar, Çin’in yaşanan deflasyon nedeniyle küresel büyümenin itici güç olamayabileceğini belirtti.

Resmi veriler, büyüme oranlarının hâlâ pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında olduğunu gösterirken temmuz ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit varlık yatırımlarında bir yıl öncesine göre mütevazı artışlar görüldü.

EMLAK SEKTÖRÜNDEKİ KORKU ALEVLENDİ

Ayrıca emlak sektöründeki devlerden birinin temerrüde düşme olasılığının artması da güvenin sarsılması ve konut satışlarının düşmeye devam etmesiyle birleşince gayrimenkul sektöründeki endişeleri daha da artırdı.

Basında çıkan haberlere göre, emlak devi Country Garden'ın ABD doları cinsinden iki tahvilin faiz ödemelerini kaçırması şirketi büyük bir ödeme krizine soktu. Şirketin resmi bir temerrüde düşmemek için 30 günlük bir süresi bulunuyor.

DEFLASYON KORKUSU

Geçtiğimiz hafta ayrıca Çin'de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon riskine dair endişeleri artırdı.

Üretici fiyatlarında 9 aydır süren düşüş eğilimi temmuzda da devam ederken tüketici fiyatları Şubat 2021'den bu yana ilk kez azaldı. Temmuzda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,3 geriledi.

Pekin bu sorunlar nedeniyle, büyümeyi desteklemek için çeşitli taahhütlerde bulundu ve önlemler açıkladı. Ancak önceki gerileme dönemlerinde uygulanan türden parasal ve finansal teşviklerden kaçındı. Daha zayıf bir yuan ve yüksek borç seviyeleri Pekin’in daha ihtiyatlı olmasına neden oldu.

KÜRESEL EKONOMİYİ ETKİLEYECEK

Çin ekonomisinde yaşanan bu sorunların küresel ekonomiyi de derinden etkilemesi bekleniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) son değerlendirmesinde Çin’i risk dengesinde aşağı yönlü eğilimler arasında saydı.

IMF, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin corona virüsü salgını sonrası toparlanmasının yavaşladığını ve daha da yavaşlaması halinde bunun sınır ötesi etkilerinin muhtemel olduğunu söyledi.

MOODY’S EKONOMİSTİ UYARDI

Guardian’ın haberine göre, Moody’s Analytics ekonomisti Harry Murphy Cruise, Çin’deki cansız toparlanmanın orta vadede küresel büyümeyi sekteye uğratacağı konusunda da uyardı.

Moody’s ekonomisti, “Geçmişteki gerileme dönemlerinde büyümenin itici gücü olarak genellikle Çin’e odaklandık. Çin emlak piyasasındaki yapısal kaygılarla ve tüketici odaklı büyümeye geçişteki aksamayla mücadele ederken, bu itici güç bu kez aynı ölçüde destek olmayabilir” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Çin'den yeni turizm kararı: Türkiye'yi de ilgilendiriyor