Küresel ekonomide resesyon korkuları büyüyor

Jeopolitik gerilimler ve yüksek faizler resesyon korkularını yükseltirken Wall Street yöneticilerinin ve ekonomi yetkililerinin uyarıları artmaya başladı. İşte uzmanların son dönemde küresel ekonomi ile ilgili endişe yaratan yorumları...

Sozcu.com.tr

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Ekonomi yöneticileri jeopolitik gerilimlerin ortasında potansiyel küresel durgunluk konusunda uyarılarına devam ediyor.

Ekonomide ‘küçülme’, ‘daralma’ durumuna verilen isim olan resesyonla ilgili korkular zamanla azalsa da yüksek faiz ortamı nedeniyle ekonomik aktivitede yaşanan düşüş ve jeopolitik gerilimlerin artması bu kavramı uzun süre gündemde tutabilir.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ETKİLİ

Son olarak Wall Street yöneticileri ve ekonomi yetkilileri de resesyonu tekrar gündeme aldı. Ekonomistler Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarının yükselmesine ve tüketici güveninin küresel çapta düşmesine neden olabileceğini belirtti.

Uzmanlar bu tür korkuların tırmanmaya devam etmesi halinde hem Avrupa’da hem de ABD’de resesyon olasılığının önemli ölçüde artacağı uyarısında bulundu.

Wall Street liderlerinin bu uyarıları, süregelen jeopolitik krizlerin potansiyel ekonomik etkilerine de vurgu yaptı. Uzmanlara göre, bu sorunlar bir an önce çözülmezse dünya İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi krizin eşiğine gelebilir.

WALL STREET LİDERLERİNDEN UYARI

Amerika’nın en büyük bankası JP Morgan’ın başkanı Jamie Dimon geçen hafta Sunday Times’a verdiği demeçte İsrail’in Filistin’e açtığı savaş ile Rusya Ukrayna savaşının bir araya gelmesinin oldukça korkutucu ve öngörülemez olduğunu söyledi.

Dimon, “Şu anda jeopolitik cephede olup bitenler dünyanın geleceği için en önemli şeyler” ifadelerini kullandı.

BlackRock’ın CEO’su Larry Fink de İsrail’in Gazze’ye saldırısı ile Rusya-Ukrayna savaşının bir araya gelmesinin küresel ekonomi açısından dünyayı yepyeni bir geleceğe götürebileceğini söyledi.

Fink, “Jeopolitik risk hepimizin hayatını şekillendiren önemli bir unsur. Dünya genelinde artan bir korku ve daha az umut taşıyoruz. Artan korku, tüketimden ya da daha fazla harcama yapmaktan geri çekilme yaratıyor. Dolayısıyla korku uzun vadede resesyon yaratır ve eğer korku artmaya devam ederse, Avrupa’nın ve ABD’nin resesyona girme olasılığı artar” dedi.

BOE BAŞKANI: DİKKATLİ OLMALIYIZ

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi şoklar nedeniyle küresel ekonomide yeni blokların oluştuğuna işaret ederek, “Hem küresel ekonomide hem de finansal sistemde parçalanma baskısına karşı dikkatli olmalıyız” dedi.

Dublin’de düzenlenen “Finansal Sistem Konferansı 2023″te yaptığı konuşmada, Bailey para politikasının şu anda oldukça kısıtlayıcı ve ekonomik büyüme öngörülerinin çok düşük olduğunu dile getirdi. Bailey, resesyon öngörmediklerini ancak büyümenin yatay seyredeceğini ifade etti.

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