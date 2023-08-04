Küresel gıda fiyatları temmuzda arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen verilere göre küresel gıda fiyatları endeksi temmuzda geçen aya göre yüzde 1,3 arttı. Gıda fiyatları son iki yılın dip seviyesinden tekrar artışa geçti.

Sozcu.com.tr

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Bitkisel yağ fiyatları Ukrayna’dan yapılan ihracata yönelik gerilimin yeniden tırmanması ve küresel üretime yönelik endişelerle yükselirken, dünya gıda fiyatları endeksi temmuzda iki yılın dip seviyesinden tekrar artışa geçti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi yükseldi.

GIDA FİYATLARI YÜKSELDİ

Endeks, hazirandaki revize edilmiş 122,4 seviyesinden temmuzda aylık yüzde 1,3 artışla 123,9’a çıktı. Haziran gıda fiyatları endeksi daha önce 122,3 olarak açıklanmıştı.

Temmuz ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi, Mart 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle kaydedilen tarihi yüksek seviyenin yüzde 22 altında ve bir yıl önceki seviyenin de yaklaşık yüzde 12 altında bulunuyor.

TAHIL, ET, SÜT VE YAĞ FİYATLARI

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 12,1 arttı. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış büyük ölçüde Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’ni sona erdirme kararından sonra yaşanan arz belirsizlikleri nedeniyle yaşandı. Bu üründeki aylık artış yüzde 15’i aştı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi geçen aya göre yüzde 0,5 düştü. Ancak uluslararası buğday fiyatları, Ukrayna’dan yapılan ihracata ilişkin belirsizliğin ve Kuzey Amerika’da devam eden kötü hava koşulların etkisiyle yüzde 1,6 arttı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, geçen aya göre yüzde 3,9 düştü. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 0,4 geriledi. FAO Et Fiyatları Endeksi ise haziran ayına göre yüzde 0,3 düştü.

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