Küresel hisselerde düzeltme dönemI

Fed’in faiz artırımlarına rağmen 2023’te yatırımcılarına somut getiriler sunan ABD’nin S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, yıl içinde ulaştıkları zirve seviyelerin ardından yüzde 10 geriledi.

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■ Tolga UĞUR

MERKEZ bankalarının artan enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırmaya gitmesine rağmen 2023'te yatırımcısına kazandıran küresel hisse senetlerinde yorgunluk emareleri görülüyor. ABD'nin manşet göstergelerinden olan S&P 500 endeksi, yaz aylarında ulaştığı rekor seviyenin ardından yüzde 10 geriledi. Finans piyasalarında ‘düzeltme' olarak nitelendirilen yüzde 10'luk düşüşle S&P 500 endeksi 4 bin 100 dolar seviyesine geriledi. Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi de geçen hafta çarşamba günü itibarıyla ‘düzeltme' görülmüştü. Endeks, 19 Temmuz'da ulaştığı zirvenin ardından yüzde 10'luk gerileme ile 12 bin 800 dolar seviyesine çekilmişti. ABD hisseleri, yılın ilk 7 ayında başta teknoloji şirketlerindeki yükselişin etkisiyle yatırımcısına kazandırmış, Nasdaq endeksindeki yükseliş yüzde 40'a dayanmıştı. Ancak petrol fiyatlarındaki artışla beraber yeniden yükselişe geçen ABD enflasyonu ile Fed yetkililerinin faizlerin beklenenden uzun süre yüksek kalacağı yönündeki mesajları, piyasalardaki satış dalgasını tetikledi. S&P 500 endeksindeki düşüş trendi ekimde üçüncü aya taşınarak Mart 2020 sonrası en uzun süreli düşüş serisini gerçekleştirdi.

YÜZDE 28 YÜKSELDİ

S&P 500 endeksindeki düşüş trendi ekimde üçüncü aya taşınarak Mart 2020 sonrası en uzun süreli düşüş serisini gerçekleştirdi. S&P 500 endeksi, 2023'te yatırımcısına yine de yüzde 7 oranında getiri sundu. Endeks, geçen sene gördüğü en düşük seviyenin ise yüzde 15 üzerinde bulunuyor. Nasdaq 100 de bu yıl yüzde 28.4 oranında değerlendi. Ayrıca artan jeopolitik gerilimler ve ‘şahin' Fed, ABD tahvil getirilerinin yüzde 5'i aşarak 2008 sonrası en yüksek seviyeyi görmesine neden oldu.

7 şirket domine etti

‘Muhteşem 7'li' olarak da nitelendirilen ABD'li teknoloji devlerinin piyasa değeri 2023'te 4 trilyon dolar arttı. MSCI'nin küresel çaptaki 3.000 büyük ve orta büyüklükteki şirketi kapsayan manşet endeksinin piyasa değeri ise bu yıl 3.4 trilyon dolarlık artış gösterebildi. Ayrıca MSCI'nin endeksinde ABD'li şirketlerin payı üst üste 7 yıldır artarak yüzde 61'e ulaştı. ABD'nin en büyük 10 hissesinin payı ise 10 yılda yüzde 8'den yüzde 19'a çıktı.