‘Küresel piyasalar faiz artırımlarıyla soğuyacak’

Alfa Romeo CEO’su Jean-Philippe Imparato 2023’te yaşanacak olası durgunluğun otomotiv piyasalarını etkileyeceğini ifade etti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Başta ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz artırımlarına önümüzdeki aylarda da devam edeceği mesajları, küresel piyasalarda resesyon (durgunluk) riskini artırıyor. Bu durumdan en fazla etkilenecek sektörlerden birisi de otomotiv olacak. Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, SÖZCÜ'ye Türkiye ve dünya otomotiv sektörü hakkında açıklamalarda bulundu.

PAZARI YAVAŞLATIR

Faiz artırımlarının doğrudan etkili olacağını ifade eden Imparato, “Küresel market bu faiz oranlarından etkilenir. Bu durum pazarları yavaşlatır, soğutur. İlk çeyrek sonuçlarına göre görüp yorumlayacağız” dedi.

Türkiye'nin iç pazar satışlarının son yıllarda 700 bin-800 bin bandında hareket ettiğini hatırlatan Imparato, bunun 1 milyon ve üzerine çıkması gerektiğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde çip krizinin giderek azalacağını ifade eden Imparato, elektrikli araçlarda kullanılan pillerin bulunabilirliğinde ise soru işareti olduğunu kaydetti. Imparato, bu sorunun, 2023'te Avrupa'dan başlayarak dünyanın bazı bölgelerinde piyasaların muhtemelen soğuyacak olması ile hafifleyebileceğini aktardı.

Menzil uzamalı

Elektrikli araçların menzilinin artırılması gerektiğini ifade eden Jean-Philippe Imparato, menzilin 700 kilometre civarında olması gerektiğini belirtti. Bu ölçekte menzilli bir araç için şarj istasyonunda 2 saat harcanacağını anlatan Imparto, hızlı şarj ile bunun 20 dakikada yapılabileceğini dile getirdi. Imparato, “Torino'dan Roma'ya veya Paris'ten Torino'ya kolayca gelmek gerek” dedi.