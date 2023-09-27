Küresel şirketlerin yüzde 40’ı Rusya’dan ayrıldı

AB'nin yaptırımlarına rağmen, uluslararası şirketlerin sadece yüzde 40'ı Rusya'dan ayrıldı. Almanya, Fransa ve ABD'den birçok şirket, Rusya'da faaliyetlerine devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner, geçen hafta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na uygulanan yaptırımlara rağmen “kaç Batılı firmanın Rusya’da faaliyetlerini sürdürdüğüne” yönelik soru önergesi iletti.

AB Komisyonu ise Körner’in sorusunu ABD’deki Yale Yönetim Okulu İcra Liderliği Enstitüsü’nün verilerine dayanarak yanıtlarken uluslararası şirketlerin sadece yüzde 40’ının Rusya’dan ayrılmaya karar verdiğini bildirdi.

ŞİRKETLERİN ÇOĞU FAALİYETLERE DEVAM EDİYOR

Bu durum, AB Komisyonu’nun soru önergesine verdiği yanıtta dayanak yaptığı Yale Yönetim Okulu İcra Liderliği Enstitüsü’nün konuya ilişkin tuttuğu veri tabanını yeniden gündeme getirdi.

Savaş öncesi Rusya’da faaliyet gösteren uluslararası 1500’ü aşkın şirketten 525’inin faaliyetlerini tamamen durdurduğu 555’inin ise kısmen veya normal şekilde ülkede faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. Veri tabanına göre halihazırda faaliyetlerini tamamen durduran şirketlerin sayısı 535’e çıkarken, 547’sinin kısmen veya normal şekilde işlerine devam ettiği görüldü.

Buna göre, Rusya’dan tamamen çıkanların olduğu A kategorisinde 535, faaliyetlerini geçici durduran veya askıya alanları oluşturan B kategorisinde 504, bazı iş kollarını sürdürenlerin olduğu C kategorisinde 156, zaman satın alanları oluşturan D kategorisinde 175 ve işlerine normal şekilde devam eden F kategorisinde ise 216 şirket bulunuyor.

Toplamı 1500’ü aşan bu şirketlerin üçte ikisini Batılı, kalan kısmını çok uluslu şirketler oluşturuyor. Bu şirketler arasında C, D ve F kategorisindeki 547 şirket, kısmen veya normal şekilde Rusya’daki faaliyetlerini sürdürüyor.

ABD’Lİ VE ALMAN ŞİRKETLER ÖNE ÇIKTI

Almanya’dan 26, Fransa’dan 24, ABD’den 23, İtalya’dan 12, Avusturya’dan 8, İspanya’dan 5, İngiltere’den 4 ve İsviçre’den 3 şirket, Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rusya’da her zamanki gibi işlerine devam ediyor. Rusya’da geleceğe yönelik büyüme planlarını erteleyerek “zaman satın alanlar” arasında ise ABD’den 47, Almanya’dan 20, Fransa’dan 12, İtalya’dan 9, Avusturya’dan 7, İngiltere ve İsviçre’den 9’ar şirket bulunuyor.

54 ABD’li, 19 Alman, 12 İsviçreli, 6 Fransız, 5 İtalyan, 5 İngiliz ve 2 Avusturyalı şirket ise Rusya’da bazı iş kollarını sürdürmeye devam edenler arasında.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya’da kalan ilk 100 Batılı şirketin 2022’deki kârları 2021’e göre yüzde 54 artarak 1,1 trilyon rubleye (13,2 milyar dolar) ulaştı. Söz konusu şirketler, 2022’de yaklaşık 288 milyar ruble (3,5 milyar dolar) kurumlar vergisi ödedi. Alman şirketlerin ödediği kurumlar vergisi ise 402 milyon dolar oldu.

İlk 100 Batılı şirket tarafından Moskova’ya sağlanan vergi geliri, Rusya’nın bütçe gelirlerinin yüzde 1’ine denk gelirken, en büyük yabancı kurumsal vergi mükellefleri sırasıyla 40 milyar ruble, 47 milyar ruble ve 55 milyar ruble ödeyen ABD, İngiltere ve Fransız şirketleri oldu.

Geçen yıl büyük karlar elde eden şirketler arasında Fransız enerji şirketi Total Energies, Avusturyalı Raiffeisen Bank ve İngiliz petrol şirketi BP yer alıyor.

YAPTIRIMLAR TOPLUMU ETKİLEMEDİ

AB, ekonomik yaptırımların bir parçası olarak Rusya’ya bir dizi ithalat ve ihracat kısıtlaması getirdi. Bu, Avrupalı şirketlerin belirli ürünleri Rusya’ya satamayacağı (ihracat kısıtlamaları) ve Rus şirketlerinin belirli ürünleri AB’ye satamayacağı (ithalat kısıtlamaları) anlamına geliyor.

Rus nüfusuna zarar vermemek amacıyla öncelikle tüketime yönelik ürünler ile sağlık, ilaç, gıda ve tarım sektörlerine yönelik bazı ürünler ihracat ve ithalat kısıtlamalarının dışında tutuluyor.

Alman kamu yayın kuruluşu Südwestrundfunk’un (SWR) araştırmasına göre Ruslar Moskova’ya alışverişe gittiklerinde Batı’nın yaptırımlarını neredeyse hiç fark etmiyor. Araştırmaya göre, giyim ve spor sektörleri de dahil olmak üzere diğer Alman markaları Moskova mağazalarında mevcut. Volkswagen, BMW ve Mercedes Benz modellerini satan çoğu otomobil bayisi de normal şekilde açık. (AA)