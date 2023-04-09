Kuru bamyanın kilosu 1000 lirayı aştı

Türkiye'de gıda enflasyonu her geçen gün artış kaydederken, pandemi öncesi kilosu 300-400 liraya satılan kuru bamyanın kilosu 1200 liraya çıktı.

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Yozgat'ta cinsine göre yaş bamya 80-100 lira arasında işlem görürken, kurutulmuş olan bamyanın kilosu ise 900-1200 liradan satılıyor.

Yozgat'ta bamya satan esnaf Orhan Dolangez, “100 gramlık bir yemek 300 liralık lüks bir tüketim ürünü haline geldi. Bamya artık herkesin tüketebileceği bir ürün olmaktan çıktı” dedi.

Yozgat'ta 7 yıldır baharat ve kuruyemiş ile birlikte bamya satışı yapan esnaf Orhan Dolangez, pandemi öncesinde 300-400 liraya satılan kurutulmuş bamyanın bugün fiyatının 1000-1200 lira arasında olduğunu söyledi.

Dolangez, şöyle konuştu:

“SINIRLI BİR BÖLGEDE YETİŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÜRÜN PAHALI”

“Bamya üretim anlamında sadece belli bir bölgede üretiliyor, daha çok Amasya bölgesinde üretiliyor. Üretim de kısıtlı miktarda yapılıyor. Üretimi biraz zor, tabii ki toplanması, bunun iplere dizilmesi, kurutulması, kuruduğu zaman fire vermesi, zahmetli bir iş.

Sınırlı bir bölgede yetiştirildiği için ürün pahalı. Bu ürün sektörün ve piyasanın talebi de tabii ki fiyat belirleyen etkenlerden bir tanesi. İki sene öncesinde, Pandemi öncesinde 300-400 liraya sattığımız bamyayı bugün, bugünkü fiyat olarak söyleyeyim bin lira, bin 200 lira civarında satılıyor.

Bamyanın kendi arasında bu fiyatı belirleyen sınıfları da var. İğne ucu dediğimiz bamya var, çiçek bamya dediğimiz bamya var, iri bamya var, yaş bamya var. Bunların her birinin farklı şekilde piyasada alıcısı var, fiyat değerleri var. Bunlar fiyatı belirleyen etkenler. Yaş bamya sezonunda 80-90-100 civarında satılıyor. Bunlar biraz daha iri, vatandaş bunu yaş olarak alıp, dilimliyor, buzdolabına atıp, derin dondurucuda bunu saklıyor daha sonra da yemek olarak kullanabiliyor.”

100 GRAM YEMEĞİN MALİYETİ 300 LİRA

“Bamya bugün herkesin tüketebileceği bir ürün olmaktan çıktı” diyen Dolangez, “100 gram bamya bugün 100 lira, iki kişilik bir aileye ancak yetecek bir pozisyonda. Bamya et ile beraber tüketilen bir ürün, etin fiyatı bugün 200-280-300 lira civarında. 100 gramlık bir yemek 300 liralık lüks bir tüketim ürünü haline geldi. Bamya artık herkesin tüketebileceği bir ürün olmaktan çıktı” diye konuştu.

Dolangez, bamyanın kolajen içerdiğini belirterek, “Belli bir yaştan sonra diz kapaklarındaki sıvı azalmasından dolayı onu takviye eden bir özelliği var. Bağırsak için mide için de çok faydalı. Lifli gıda olması hasebiyle insanların bağırsak yapısını da düzenleyen yapıya sahip” şeklinde konuştu.

“KURU BAMYANIN 100 GRAMINDAN BİR AİLEYE BİR YEMEK YAPIYORSUNUZ”

Yozgatlı bir diğer esnaf Murat Ursavaş da “Çiçek bamya 900 ile 1000 lira arasında değişiyor, yaş bamyanın da ortalama kilosu 70-80 liradan satışı var. Çiçek bamya zahmetli bir iş, kurutulması, işçiliği biraz daha ağırdır. Yaş bamyanın bir kilosundan bir yemek yapıyorsunuz, kuru bamyanın 100 gramından bir aileye bir yemek yapıyorsunuz. Ortalama geçen sene de 700-800 lira arasında satışı vardı” ifadelerini kullandı. (ANKA)

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