Lastik, pil ve bitkisel yağlarda geri kazanım katılım payı yüzde 100 artırıldı

Araç ve iş makinesi lastikleri, aküler, piller, araç bataryaları, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, plastik, metal, kompozit cam ve ahşap ambalajlardan alınan geri kazanım katılım payı tutarları yüzde 100 oranında artırıldı.

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Plastik poşet dışındaki bazı ürünlerin geri kazanım katılım payı tutarları 2023 yılının ikinci yarısında yüzde 100 oranında artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla araç ve iş makinesi lastikleri, aküler, piller, araç bataryaları, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, plastik, metal, kompozit cam ve ahşap ambalajlardan alınan geri kazanım katılım payı tutarları yüzde 100 oranında artırıldı.

Geri kazanım katılım payı, çevre kanununa ekli listede yer alan ürün, eşya ve malzemelerin ithal edilmesi ya da yurt içinde piyasaya arz edilmesiyle oluşan beyan ve ödeme yükümlülüğü olarak tanımlanıyor.

Geri kazanım katılım payı, listede yer alan ürün ve eşyaları piyasaya süren veya ithal edenler tarafından beyan edilerek ödeniyor. (REUTERS)