Liralaşma buhar oldu

Yeni ekonomi yönetimi ile birlikte, hayatımıza ansızın giren ‘liralaşma’ stratejisi de buhar oldu. Bankalardaki dövizli varlıklar yüzde 65.5’e ulaştı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Ekonomi yönetiminin 2021 sonlarında başlattığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının da etkisiyle 2022 yılında hayatımıza giren “liralaşma” stratejisi de buhar oldu. Dün, Gaye Erkan başkanlığında toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) karar metninde “Liralaşma” kelimesine yer verilmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından, “Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür” açıklamasıyla ‘liralaşma' stratejisinin de başarısızlığını ortaya koymuş oldu. Nitekim, KKM ile birlikte TL mevduatların da dövize endekslenmesi liralaşmayı değil, tam tersine dolarizasyonu körükledi.

TABLO GÖZLER ÖNÜNDE

KKM hesapları ile döviz hesaplarının toplam meduata oranı 16 Haziran itibarıyla yüzde 65.5'e ulaştı. Yurt içi yerleşiklerin tüm döviz ve dövize endeksli varlıklarını esas alınca gerçek tablonun büyüklüğü Şimşek'in tabiri ile ‘dolarizasyon belasını' gözler önüne seriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KKM toplamı geçen hafta 52.3 milyar TL artışla 2.63 trilyon TL (111.8 milyar dolar) oldu. Böylece, bankalardaki döviz ve dövize endeksli varlıkların büyüklüğü geçen hafta itibarıyla 316.1 milyar dolara ulaştı. Üstelik, verisi olmadığı için bu hesaba yastık altına giden döviz ve altın dahil değil.

Bireyler döviz sattı, şirketler 2.2 milyar dolar aldı

Merkez Bankası verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Haziran ile sona eren haftada 176.3 milyar dolara çıktı. Parite etkisinden arındırılmış toplam döviz mevduatı 1.74 milyar dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı 461 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2.2 milyar dolar artış gösterdi.

Karar sonrası kredi kartı faizleri arttı

Merkez Bankası, yüzde 8.5 olan politika faizini yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1.36'dan yüzde 1.91'e yükselecek. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1.66'dan yüzde 2.21'e yükselecek.