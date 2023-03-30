Lübnan’da enflasyon yüzde 190 oldu, protestocular merkez bankası önünde toplandı
Lübnan'da kötüleşen ekonomik koşulları, pahalılığı ve düşük maaşları protesto eden halk, ülkenin merkez bankası önüne yürüdü. Ülkede iç savaşın bitiminden bu yana yaşanan en büyük ekonomik kriz, siyasi sorunların etkisiyle gün geçtikçe daha da derinleşiyor.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta halk, kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek için Lübnan Merkez Bankası önünde toplandı.
Lübnan’da emekliler, yüksek enflasyon ve yerel para biriminde yaşanan değer kaybı nedeniyle düşük kalan maaşlarını protesto etti.
Başkent Beyrut’un Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce emekli asker ve kamu çalışanı, ellerinde Lübnan ve ordu bayraklarıyla, Başbakanlık ofisinin bulunduğu Hükümet Sarayı yakınına kadar yürüdü.
“Lübnan ve halkı ölümün eşiğinde” ve “Emekliler aç, hükümet nerede” yazılı pankartlar taşıyan emekliler, hükümetten yaşam şartlarının düzetilmesini istedi. Burada tel örgü ve barikatlarla yoğun önlem alan güvenlik güçleri, göstericilerin Hükümet Sarayı’na yaklaşmasına izin vermedi.
MERKEZ BANKASI’NA YÜRÜDÜLER
Maaşlarının “düşük dolar kuru üzerinden ödenmesi” talebinin dile getirmek isteyen göstericiler, açıklamanın ardından Lübnan Merkez Bankası binası önünde toplandı.
Banka binasına girmek isteyen göstericiler ve güvenlik güçleri arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilerin içeriye girmesine izin vermedi.
LÜBNAN’DA EKONOMİK KRİZ
Lübnan’da tüketici enflasyonu şubatta yıllık yüzde 190’a ulaştı. Merkezi İstatistik İdaresi’nin dün yayımladığı verilere göre ülkede iletişim, sağlık, restoran ve otel fiyatlarının yanı sıra gıda, su ve enerji maliyetleri de sert yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 26 oldu.
2021’de yüzde 155’e ulaşan enflasyon, 2022’de yüzde 171,2’ye yükselmişti. İstatistiklerde artışın 2023’te de tam gaz sürdüğü görüldü.
Dünya Bankası verilerine göre, Lübnan ekonomisi 2019 ile 2021 arasında yaklaşık yüzde 58 daraldı ve 2019’da yaklaşık 52 milyar dolar olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2021’de 21,8 milyar dolara düştü. IMF’ye göre Lübnan’ın vergi geliri 2019 ile 2021 arasında yarıdan fazla azaldı.
Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları da donduruldu.
Ülkede, 2019’da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı. Ocak 2022’de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı daha da hızlandı.
Nüfusunun yüzde 80’i yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan’da, 14 Mart’ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart’ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.
SİYASİ KRİZ ÜLKEYİ KİLİTLEDİ
IMF ve diğer uluslararası finansörler milyarlarca dolarlık yardımların kilidini açmak için ülkede çeşitli reformların yasalaşmasını istiyor. Ancak Lübnanlı siyasiler IMF’den gelecek 3 milyar dolarlık yardımın kilidini açmak için gereken kritik yapısal ve mali reformları henüz uygulamadı.
Reformlar, yeni bir hükümetin kurulmasına, bir cumhurbaşkanının seçilmesine ve ülkenin siyasi seçkinleri arasında uzlaşmaya bağlı. Parlamento seçimlerinin üstünden 10 ay geçti. Eski cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın görev süresi ise geçtiğimiz ekimde doldu. Ancak siyasetçiler yeni kabinenin kurulması konusunda çıkmaza girdi. (AA, SÖZCÜ)