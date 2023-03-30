Lübnan’da enflasyon yüzde 190 oldu, protestocular merkez bankası önünde toplandı

Dünya Bankası verilerine göre, Lübnan ekonomisi 2019 ile 2021 arasında yaklaşık yüzde 58 daraldı ve 2019’da yaklaşık 52 milyar dolar olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2021’de 21,8 milyar dolara düştü. IMF’ye göre Lübnan’ın vergi geliri 2019 ile 2021 arasında yarıdan fazla azaldı.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları da donduruldu.

Ülkede, 2019’da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı. Ocak 2022’de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı daha da hızlandı.

Nüfusunun yüzde 80’i yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan’da, 14 Mart’ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart’ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

SİYASİ KRİZ ÜLKEYİ KİLİTLEDİ

IMF ve diğer uluslararası finansörler milyarlarca dolarlık yardımların kilidini açmak için ülkede çeşitli reformların yasalaşmasını istiyor. Ancak Lübnanlı siyasiler IMF’den gelecek 3 milyar dolarlık yardımın kilidini açmak için gereken kritik yapısal ve mali reformları henüz uygulamadı.