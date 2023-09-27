Lütfi Elvan Kalyon Holding’in yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi

2021 Aralık'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan, Kalyon Holding'in yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi.

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AKP’li eski bakanlardan olan ve önceki hükümetlerde ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunan Lütfi Elvan, Kalyon Holding’in yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi.

Kalyon Holding, enerji, inşaat, ulaşım, altyapı gibi çok sayıda alanda faaliyet gösterirken, İstanbul Havalimanı, Kuzey-Marmara, TANAP gibi çok büyük altyapı projelerinin yüklenicileri ve bazılarının işletmecileri arasında yer aldı.

ELVAN’DAN AÇIKLAMA

Elvan konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

“Türkiye’nin kalkınma ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding’in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum.”

Kalyon Holding’den dün akşam yapılan yazılı açıklamada ayrıca 2019’dan bu yana holding bünyesinde bulunan Mustafa Koçar’ın da CEO’luk görevine atandığı belirtildi.

2021’DE İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yanda, Resmi Gazete’nin 2 Aralık 2021 tarihli sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu talebi kabul etti ve yerine Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati'yi atadı.

O dönem Nebati, Berat Albayrak’ın bakanlıktan istifa etmesinin ardından üç yardımcısından görevde kalan tek isimdi. (REUTERS, SOZCU)

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