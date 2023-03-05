Maaş bekleyen EYT’li avansa kaldı

Aşırı talep nedeniyle aylıkları gecikmeli bağlanacak EYT’lilere her 3 ayda bir avans ödemesi yapılacak. SGK’nın avans ödemesi için yazılım sistemi kurması bekleniyor.

Erdoğan SÜZER

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Yoğun başvuru nedeniyle aylık bağlama işlemi geciken binlerce EYT'liye emekli aylığı yerine avans ödemesi yapılacak. Avans hakkı, emekli aylığının 90 gün, yani 3 ay gecikmesi durumunda doğacak. SGK önümüzdeki 3 ay boyunca emeklilik işlemlerini tamamlayamadığı yüz binlerce EYT'liye temmuz ayından itibaren avans ödeyecek. Aylık bağlama işlemi eylül ayına kadar tamamlanamayan EYT'liler ekim ayında ikinci kez avans talep edebilecek. Sonraki 3 ayda da aylıklar bağlanamazsa bu sefer 2024 Ocak ayında üçüncü kez avans ödenecek.

HERKESE NİSANDA YOK

SGK yetkilileri, ilk etapta emeklilik hakkı kazanan 2 milyon 250 bin EYT'liden yaklaşık yarısının emeklilik dilekçesi vereceği, geri kalan yarısının ise çalışmaya devam edeceği hesabını yapıyor. SGK kaynakları, martta emeklilik başvurusu yapanların çok azına nisan ayında emekli aylığı bağlanacağını, geriye kalan yüz binlerce EYT'linin 9 ay hatta 12 ay maaş beklemek zorunda kalacağını bildirdiler. Yürürlükteki Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 82'nci maddesine göre, emeklilik dilekçesi verdiği ve aylık bağlamaya hak kazandığı halde 90 gün içinde aylığı ödenemeyen sigortalıların yazılı dilekçeyle başvurarak avans talep etme hakkı doğuyor. İlerideki alacaklarına mahsuben ödenecek avans tutarı her 3 ay için net asgari ücretin 3 katını, yani 25 bin 518 lirayı geçemiyor. Ancak alt limit belirlenmediği için SGK dilerse bin, iki bin ya da 3 bin lira gibi çok küçük miktarlarda avans ödemesi de yapabilecek. Ödenen avans birikmiş emekli aylığını geçerse, 4 eşit taksitle sonraki aylıklardan kesilecek.

9-10 ay boş geçti

Bugüne kadar böylesine milyonları aşan düzeyde talep yığılması olmadığı için işleri zamanında yetiştiren SGK'nın avans ödemek zorunda kalmadığı, bu nedenle de avans ödemesinin gerçekleştirileceği bir yazılım sistemi kurmadığı bildirildi. SGK'nın avans için yazılım sistemi kurmak zorunda kalacağını belirten kaynaklar, “EYT yasasının çıkacağı geçen yılın yaz aylarında netleşmişti. O günden itibaren işlemleri yapacak personel sayısı artırılıp eğitimden geçirilebilirdi. Avans yazılımı tamamlanabilirdi. 9-10 ay boş beklendi” dediler.