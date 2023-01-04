Maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve memur emeklilerine enflasyon oranı ile birlikte verilen ek zam ile yüzde 30 oranında artış yapılmış oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
İlk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre ve ek zamma göre memur ve emekli maaşlarında artış geldi. Memur ve memur emeklileri 2023 yılının ilk 6 ayı için yüzde 30 oranında zam aldı.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 836 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI
SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL