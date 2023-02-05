Maaşlar bir ayda buhar oldu

TÜİK’e göre aylık enflasyon yüzde 6.65 arttı. Buna göre ocak ayında bir öğretmenin alım gücü 871 lira azalırken, memur emeklisinin alım gücü ise 473 liralık kayıp yaşadı.

Erdoğan SÜZER

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Yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 57.68'e düştü, ancak zam sağanağının yaşandığı ocak ayında enflasyon azınca çalışan ve emeklilerin yılbaşında aldığı zammın önemli bir kısmı eriyip buhar oldu. En düşük dereceli memur maaşının alım gücü sadece bir ayda TÜİK enflasyonuna göre 781 TL, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hesaplamalarına göre bin 65 TL eridi. Bu yılın başından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin 506 liraya yükseltilen asgari ücretin alım gücü daha ilk ayında 723 lira azaldı. Yılbaşı itibarıyla 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü de şubat başında 468 lira kayıpla 5 bin 32 liraya geriledi.

KAYIPLAR ARTTI

TÜİK 2023'ün Ocak ayında tüketici enflasyonunun yüzde 6.65 arttığını hesapladı. Piyasadaki hayat pahalılığını gerçeğe daha yakın hesapladığı ifade edilen ENAG ise tüketici enflasyonunun ocak ayında yüzde 9.26 yükseldiğini ölçtü. En düşük dereceli memurun ocak ayında maaşı toplu sözleşme, enflasyon farkı ve seçim zammıyla birlikte yüzde 30 oranında artarak 12 bin 532 liraya çıkmıştı. Ancak bu memurun şubat başı itibarıyla alım gücü TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre bir ayda 11 bin 751 liraya, ENAG'ın hesabına göre ise 11 bin 470 liraya düştü. Öğretmenin alım gücündeki kayıp ENAG hesabıyla bin 184 lirayı, polis memurunun alım gücü kaybı da bin 516 lirayı buldu. Daire başkanının 27 bin 950 lira olan ocak ayındaki zamlı maaşının alım gücü de 2 bin 369 lira eriyerek 25 bin 581 liraya geriledi. Aynı şekilde kamuda hizmetli kadrosunda çalışanların yılbaşında 11 bin 700 lira olan maaşında daha ilk ayda 992 lira kayıp yaşanırken hemşire maaşının alım gücündeki kayıp da bin 327 lirayı buldu.

Asgari ücretli 530 lira kaybetti

Enflasyonun maaş zamlarını yutması emeklilerle asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı karşısında ciddi gelir kaybına uğramalarına yol açtı. En düşük memur emeklisinin ocak ayında 7 bin 582 lira olan aylığının şubat başındaki alım gücü ENAG'ın hesaplamalarına göre 643 lira azaldı. En düşük işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin 5 bin 500 liraya yükseltilen yılbaşı aylığının alım gücü de 466 lira azalarak 5 bin 34 liraya geriledi. Büyük pazarlıkların sonunda seçimin de etkisiyle yeni yılda 8 bin 506 liraya yükseltilen asgari ücretin alım gücü ise TÜİK'e göre 530 lira azalarak 7 bin 976 liraya, ENAG'a göre ise 721 lira azalarak 7 bin 785 liraya geriledi.