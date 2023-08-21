Macaristan ile Türkiye arasında doğalgaz anlaşması

Macar kamu doğalgaz ticaret şirketi MVM, gaz alımı için BOTAŞ ile anlaşma yaptı.

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BOTAŞ, Macaristan’ın kamu doğalgaz ticaret şirketi MVM CEEnergy şirketine doğalgaz satışı için sözleşme imzaladı. BOTAŞ böylece Bulgaristan’ın ardından ikinci bir ülke ile doğalgaz satışı için anlaşma sağlamış oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü Macaristan ziyareti esnasında imzalanan anlaşma ile gelecek yıl Türkiye’den Macaristan’a doğalgaz sevkiyatının başlaması öngörüldü. Anlaşma ayrıca, Türkiye’nin LNG altyapısı ile iki ülke doğalgaz depolama tesislerinin ortak çıkarlar çerçevesinde kullanılmasına imkan verecek.

BOTAŞ’tan dün yapılan açıklamaya göre, “Türkiye’ye sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla doğalgaz ihracatı konusunda bir ilk olan bu anlaşma ile Avrupa’nın enerji arz güvenliğine” katkı sağlanacak.

Macaristan tarafından verilen bilgiye göre anlaşma ile BOTAŞ’tan yılda yaklaşık 300 milyon metreküp (m3) doğalgaz alınması öngörülüyor.

Macaristan’ın iletişimden sorumlu Devlet Bakanı Zoltan Kovacs da, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Anlaşma (Macaristan’ın) enerji güvenliğini artırmayı ve gaz fiyatlarına istikrar kazandırmayı hedefliyor… Alım anlaşmasının ayrıntıları yıl sonuna kadar karara bağlanacak” dedi.

BULGARİSTAN İLE DE ANLAŞMA YAPILMIŞTI

BOTAŞ, ocak ayında da Bulgaristan’a doğalgaz satışı için anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında Bulgaristan BOTAŞ’tan 13 yıl süreyle, yılda 1,5 milyar m3’e kadar doğalgaz alacak.

Anlaşmalar iki ülkenin de Türkiye’nin kapsamlı LNG altyapısını kullanmasına izin veriyor.

Türkiye’nin inşa halinde olan Saros LNG terminali ile birlikte beş terminalden oluşan, nispeten yüksek kapasiteli LNG altyapısı bulunuyor. Türkiye bu terminaller sayesinde geleneksel gaz tedarikçileri olan Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları ile aldığı doğalgaz dışında denizaşırı ülkelerden de LNG ile gaz ithal edebiliyor.

LNG altyapısı, fiyatı boru gazına göre daha pahalı olabilse de gaz temin edilebilecek ülkeleri çeşitlendirerek arz güvenliğinin artmasını sağlıyor. (REUTERS)

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