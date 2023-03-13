Malatya’da erken çiçek açan kayısı ağaçlarında don riski

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da çiftçinin en önemli gelir kapısı olan kayısıda ağaçlar, yaklaşık 10 gün erkek çiçek açtı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı Malatya’da, Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü çevresindeki kayısı ağaçları çiçeklendi.

Yöredeki çiftçiler çiçek açan ağaçların çevresinde çapalama yapmaya başladı.

Bahri Mahallesi’ndeki kayısı bahçesinde çalışmalarını sürdüren üreticilerden Nihat Mum, “Erken çiçek açmasının avantajı gibi dezavantajı olabilir. Eğer soğuk olursa çiçekler yanabilir, don olayı gerçekleşebilir ve mahsulde sıkıntı yaşanır” dedi.

HAVA SICAKLIKLARINDAKİ AŞIRI DÜŞÜŞ RİSKİ

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da Malatya ekonomisinin en önemli değerinin kayısı olduğunu, ağaçların geçmiş yıllara göre yaklaşık 10 gün daha erken çiçek açtığını aktardı.

Çiçeklerin çağla haline geleceği sürece kadar hava sıcaklıklarında yaşanabilecek aşırı düşüşün olumsuz etkileri olacağına işaret eden Solmaz, “Şu anda değil ama hava sıcaklıklarındaki aşırı düşüş risk oluşturabilir. Havaların eksi 1 derece ve altına düşmesi halinde kayısı dalındayken yanabilir. Temennimiz bu saatten sonra böyle bir şeyin olmaması.” dedi.

Solmaz, bahçelerde kısa süre içerisinde ilaçlama çalışmalarının da başlaması gerektiğine dikkati çekerek, yetkili kurumların depremden etkilenen üreticiler için ilaçlama konusunda destek sağlamasını istedi. (AA)