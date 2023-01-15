Maliye kampını çürütüp sattılar

2006 yılında memur ve emeklilere kapısı kapatılıp çürümeye terk edilen Maliye kampı, 16 yıl sonra özelleştirildi. Artık memur ve emekli o kampa hiç giremeyecek.

Erdoğan SÜZER

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Seçim öncesi artan para ihtiyacını karşılamak için devletin elindeki son arsa ve araziler de birbiri ardına hızla satılmaya başladı. Marmaris İçmeler, Çeşme Dalyan, Didim Altınkum, İstanbul Tuzla ve Ankara Çayyolu gibi Türkiye'nin en değerli turizm ve yatırım bölgelerindeki kamuya ait arsalar Cumhurbaşkanı kararıyla satıldı. Satışı onaylanan değerli arsalar arasında 16 yıl önce satış kararı alınıp kapısı memur ve emeklilere kapatılarak çürümeye terk edilen Maliye Bakanlığı'nın Marmaris'teki eğitim ve dinlenme tesisi de bulunuyor. Denize sıfır konumdaki 18 bin 467 m2'lik tesisi 545 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası satın aldı.

İŞ BANKASI SATIN ALDI

Maliye çalışanlarıyla emeklilerinin 16 yıl önce kurayla tatil yaptığı eğitim ve dinlenme tesisi ilk olarak 2006 yılında özelleştirme yoluyla satışa çıkarıldı. Marmaris'in en gözde turistik beldesi olan İçmeler'de denize sıfır konumda yer alan ve içerisinde 98 yatak kapasiteli 39 adet tek katlı yapı, restoranlar, spor ve sosyal alanların bulunduğu tesis satışa çıkarılır çıkılmaz kapıları kilitlenip kullanıma kapatıldı. 16 yıl boyunca defalarca ihale düzenlenmesine rağmen tesis satılamadığı gibi birçok davaya da konu oldu. Memur ve emeklilerin mahrum edildiği tesis sonunda harabeye dönerken, bazı alanları da işgale uğradı. Tesisteki ağaçların bir kısmı da 2021 yazındaki Marmaris yangınında zarar gördü.

Kupon arsaların hepsi gitti

Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıca İzmir Çeşme Dalyan'da 2.5 dönüm arsa 31.5 milyon liraya, Sakarya Mahallesi'nde 2.8 dönüm arsa da 55 milyon 150 bin liraya Cerem Elektronik'e satıldı. İstanbul Tuzla Tepeören'de 10.3 dönümlük iki arsa 48 milyona Evren Alkan'a, 4.3 dönümlük arsa 24.5 milyon TL'ye Varyapı'ya, 5 dönümlük arsa da 26.6 milyon liraya Yavuz Doruk'a satıldı. Ankara Çankaya Alacaatlı'daki 49 dönümlük arsanın 38 dönümlük kısmı 360 milyon liraya LÖSEV'e satıldı.