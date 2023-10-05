Masada milyarlık teklifler var bekletiyorum

Yurt dışında kaynak arayışı sürerken Gaye Erkan’dan dikkat çeken açıklama... MB Başkanı Erkan, yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifi mektupları geldiğini ancak teklifleri uygun zamanı bulmak üzere masasında beklettiğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye ekonomisi yurt dışından gelecek 1 Cent'i arar durumdayken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye'ye doğrudan yatırım yapmak isteyen milyar dolarlık yatırımcıları beklettiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başkan Erkan, TL'ye ve ekonomiye güvenin olmadığı, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmekte isteksiz davrandığı, bakanların yurt dışında adeta para dilendiği yönündeki eleştirilerine ilginç bir yanıt verdi. Erkan, “Şu an halihazırda yurt dışından bize gelen milyar dolarlık doğrudan yatırım teklileri var. Bu, fonlardan, varlık yönetimlerinden geliyor. Hem istikrar hem de ekonomideki güven ortamının olmasıyla birlikte gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.

‘ABD'DEN GELİYORLAR'

Erkan, milletvekillerinin, “Bu gelen yatırım talepleri Avrupa mı, Körfez kaynaklı mı?” sorularına, “Ben 22 senedir Amerika'da çalıştığım için bana gelenler genelde Amerika'dan oluyor ve Dünya Bankası'ndan. Zaten Dünya Bankası bir kredi değil. Dünya Bankası Türkiyemizin ve milletimizin başarı öyküsünün bir parçası olabilmek için çok makul rakamlarda verilen bir yatırım ve biz istedikçe verilen bir yatırım” dedi. Erkan şöyle devam etti: “Ama bunun yanı sıra, aynı zamanda bizim rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda ve biz kendi istediğimiz oranlarda kendi istediğimiz koşullarda kabul etmek istediğimiz için geri dönüşü yapmıyoruz. Beni sürekli arıyorlar, biz geri dönmek lüksünü kendi lehimize kullanıyoruz.”

‘Ağır koşullar öne sürmüş olabilirler'

Başkan Gaye Erkan'ın açıklamaları, yabancı doğrudan yatırımcıların Türkiye'ye gelmek için ağır koşullar öne sürmüş olabilecekleri, fon getirmek isteyenlerin de fırsatçılık boyutunda yüksek faiz talep etmiş olabilecekleri kuşkularına yol açtı. Geçmişte Türkiye'ye gelmek isteyen bazı doğrudan yatırımcıların bedava arsa ve vergisel teşviklerin yanı sıra bazı kanunlarda Türkiye aleyhine değişiklikler yapılması şartını koştuğuna dikkat çeken uzmanlar, “Masada bekletildiğine göre onlar büyük ihtimalle gerçek yatırımcı değil, fırsatçı olabilirler” değerlendirmesini yaptı.