MASFED: Depremzedelerin araç hasarları derhal karşılanmalı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde toplam 3,2 milyon adet motorlu kara taşıtı bulunuyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, "Sigorta şirketleri hızlı davranarak mağdur vatandaşların bu hasarlarını karşılamalı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM/ANKARA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, şiddetli depremlerin büyük can ve mal kaybına yol açtığı ve OHAL ilan edilen 10 ilde göçük altında kalma ve diğer nedenlerle değişen oranlarda hasar görmüş ya da tümden perte çıkmış taşıtların kasko bedellerinin hak sahiplerine acilen ödenmesi çağrısı yaptı.

Depremde yıkılan konutların DASK ödemeleri konuşulurken, enkaz altında kalan on binlerce otomobil, kamyon, traktör gibi motorlu taşıtın hasarının nasıl karşılanacağı da merak ediliyor.

Erkoç, deprem yüzünden binlerce insanın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını, milyonlarcasının düzeninin bozulduğunu, çalışamaz hale gelen ve yakınlarını kaybetmiş ya da sağlık sorunlarıyla uğraşan vatandaşların maddiyat ihtiyacı içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

‘SİGORTA ŞİRKETLERİ HASARLARI KARŞILAMALI’

“Depremden sağ kurtulmuş çok sayıda vatandaşımız, kaynak ihtiyacı dolayısıyla sağlam ya da hasarlı araçlarını satışa çıkarmış bulunuyor.

Satılan hasarlı araçların daha çok kaskosu bulunmayan taşıtlar olduğu düşünülebilir. Ancak depremzede illerdeki taşıtların önemli bir bölümünün de kaskosu bulunuyor. Sigorta şirketleri hızlı bir şekilde davranarak mağdur vatandaşların bu hasarlarını karşılamalı. Tamamen kullanılmaz hale gelmiş araçlar için poliçedeki hükümler çerçevesinde ya yeni araç temin etmeli ya da kaybedilen taşıtların bedellerini değerinden ödemeli.”

MEVZUAT NE DİYOR?

Zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamıyor. Kaskoda ise durum poliçenin içeriğine göre değişiyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta kısmi hasar varsa tamir giderleri, araç pert ise yasal kesintilerden sonra rayiç bedel ödeniyor. Aracın sahibi hayatını kaybetti ise ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor.

11 İLDE KAÇ TAŞIT VAR?

Depremlerin on binlerce insanın ölümüne on binlerce binanın yıkılmasına yol açtığı 10 ildeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı da Ocak 2023 sonu itibarıyla 3 milyon 298 bin 433 adet düzeyinde. Bunların 1 milyon 546 bin 280 adedini otomobiller oluşturuyor.

Bu illerde toplam 717 bin 465 motosiklet, 503 bin 113 kamyonet, 311 bin 61 traktör, 117 bin 237 kamyon, 71 bin 382 minibüs, 22 bin 588 otobüs ve 9 bin 307 adet de özel amaçlı taşıt bulunuyor.

EN FAZLA ARAÇ ADANA VE GAZİANTEP’TE

En fazla araç sayısına sahip iller 750 bin 1 adetle Adana ve 601 bin 997 adetle Gaziantep olurken, depremden en çok etkilenen illerden Hatay'da 557 bin 264 taşıt bulunuyor. Bu ili, 273 bin 435 taşıtla Şanlıurfa izliyor.

Depremden en çok etkilenen iki ilden biri olan Kahramanmaraş'ta da 272 bin 341 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Bu araçlardan kaçının deprem yüzünden hasar gördüğü ya da perte çıktığına ilişkin veriler ilerleyen günlerde belli olacak.

İlginizi Çekebilir Dış ticaret açığı ocakta 14,2 milyar dolara yükseldi

İlginizi Çekebilir TZOB'dan deprem bölgesi uyarısı: Gıda fiyatlarını artırır